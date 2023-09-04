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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، بعد غلق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 . 

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣

وكشفت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي انه يتم الاطلاع علي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ فور ظهورها الكترونيا عبر موقع التنسيق الالكتروني للتقدم للجامعات من خلال  هذا الرابط : www.tansik.egypt.gov.eg

 

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 

ويشار إلى أن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣  (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة  2023، ثم يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة كاملة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بدءًا من الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى أمس الجمعة الموافق 1/9/2023.

الاعداد بتنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ 

العدد المُقدر لطلاب هذه المرحلة:
الشعب العلمية: 205 درجات  بنسبة 50%.
عدد الطلاب: 83863.
الشعبة الأدبية: 205 درجات  بنسبة 50%.
عدد الطلاب: 50983.
إجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية: 134846.

 

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