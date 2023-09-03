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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من وزير الدفاع الأوكراني بعد إقالته

وزير الدفاع الأوكراني
وزير الدفاع الأوكراني

قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، الذي أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إقالته من منصبه، إنه لا يعلم ما إذا كان سيتم تعيينه سفيرًا لدى بريطانيا في المستقبل.

وحسب صحيفة "بابل" الإلكترونية الأوكرانية، رد “ريزنيكوف” على المعلومات المتعلقة بالتعيين المحتمل كسفير: "لا أعرف".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إقالة أوليكسي ريزنيكوف من منصب وزير الدفاع الأوكراني وتعيين رئيس صندوق ممتلكات الدولة رستم عمروف في منصبه.

قال زيلينسكي، في خطابه المسائي: “خاض أوليكسي ريزنيكوف أكثر من 550 يوما من حرب واسعة النطاق. أعتقد أن الوزارة بحاجة إلى مناهج جديدة وأشكال أخرى للتفاعل مع كل من الجيش والمجتمع ككل”.

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وأضاف: “يجب أن يرأس رستم عمروف الوزارة الآن… البرلمان الأوكراني يعرف هذا الرجل جيدا. أتوقع أن يدعم البرلمان هذا الترشيح".

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