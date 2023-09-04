أخبار الفن.. قرارات نقابة الموسيقيين لضبط سوق الغناء وميادة الحناوي تستعد لتقديم أغنية مصرية

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور..

شهدت نقابة المهن الموسيقية الأيام الأخيرة أحداث ساخنة وقرارات عاجلة من قبل مجلس الإدارة أدت إلى إيقاف عدد من المطربين بعد إدانتهم وكان آخرهم إيقاف سارة زكريا.

أعلنت المطربة سوما عن عودتها للغناء مجددا بعد فترة غياب طويلة بسبب مرضها.



ووضعت سوما خطة للعودة إلى الجمهور خلال الفترة القادمة، وذلك عن طريق طرح مجموعة من الأغنيات السينجل على فترات متقاربة.



وتعكف سوما خلال هذه الأيام على تسجيل أكثر من أغنية متنوعة ما بين الدراما والمقسوم والكلاسيك، وذلك من أجل طرحها خلال الفترة القادمة كان منهم أغنية انتهت من تسجيلها فعليا مع الملحن والموزع عزيز الشافعي والذى سبق وتعاونت معه قبل التوقف الاضطراري.



حرص المطرب أحمد سعد على الترويج لحفلته القادمة والتى يحييها فى الكويت أرينا بجانب كل من رامي صبري وبدر الشيعي يوم 22 سبتمبر الجاري.



ونشر سعد البوستر الدوائى للحفل وعلق عليه قائلا: جمهور الكويت الغالى متحمس جدا للحفله ومستنيكو يوم الجمعه ٢٢ سبتمبر في موسم الكويت على مسرح الارينا.



وتجاهل أحمد سعد أزمة طلاقة من علياء بسيوني، ويعتبر هذا المنشور هو الأول على صفحته الرسمية بعد الأزمة الأخيرة.



على مدار أسبوعان منذ بداية عرض أولى حلقات مسلسل سفاح الجيزة وتصدر أسم المطربة الشعبية بدرية السيد التريند المصري بسبب أغنيتها التى تم تقديمها فى العمل بعنوان العدل فوق الجميع.



وأصبحت أغنية العدل فوق الجميع أسم يتردد كثيرا على صفحات السوشيال ميديا وتسبب هذا المسلسل فى عودة الأغنية وشهرتها بعد أكثر من ثلاثون عاما على طرحها.



بدأ الموسيقار هشام خرما اللية الحادية عشر من مهرجان محكي القلعة ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ 31، بمقطوعة موسيقية بعنوان "بدر".

وتوالي خرما فى تقديم العديد من المقطوعات الموسيقية التى نالت اعجاب الجماهير، وهو ما جعلهم يتفاعلوا معه بالتصفيق الحاد والغناء.



وبعدها قدمت غالية بن على فقرتها الموسيقية والتى بدأتها تتر فيلم مصروهي الأغنية التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وبعدها قدمت غالية مجموعة مختلفة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة.





أعربت الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي عن سعادتها البالغة بردود أفعال الجمهور أثناء غنائها على المسرح.





وتحدثت ميادة خلال لقائها مع برنامج et بالعربي عن تفاعل الجمهور معها وغنائه معظم اغانيها وهتافهم بلقب نجمة سوريا الأولى.



وأشارت ميادة أنها تعتز بهذا اللقب جدا، مشيرة ان الجمهور اللبناني كان متشوق لغناء معظم أغانيها وهي حرصت على تلبية طلبهم .



وتابعت ميادة أنها انتهت مؤخرا من تسجيل أغنيتين جديدتين واحدة منهما باللهجة المصرية ومن المفترض أن يتم طرحهم قريبا.

