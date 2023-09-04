قرار مفاجئ من محمد صلاح بشأن الانتقال لـ اتحاد جدة السعودي

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" تقارير متضاربة بشأن انتقال محمد صلاح لـ"الاتحاد" السعودي.. واللاعب صامت".

وجاء في التقرير أنه منذ فترة وهناك أخبار كثيرة بشأن انتقال محمد صلاح لـ الدوري السعودي، ولكن المفاجأة كانت من اللاعب محمد صلاح لاعب المنتخب المصري، وفريق ليفربول، ظل صامت، ولا يرد، بأي علامة أو تصريح.

وكشف التقرير أن هناك أكثر من جريدة سعودية كتبت عن العروض الكبيرة التي قدمها اتحاد جدة لـ محمد صلاح، وقد رد مدير أعمال محمد صلاح وقال :" صلاح ملتزم بعقده مع ليفربول".

وأوضح التقرير أن المدير الفني لـ ليفربول كلوب، تحدث عن الموضوع، وقال صلاح ليس للبيع، وأن ما ينشر بشأن الانتقال يعتبر من وحي خيال الإعلام.

وأكد التقرير أن سوق الانتقالات مازال مفتوحا حتي يوم 7 من الشهر الحالي، بالدوري السعودي، وهناك محاولات لضم صلاح، ولكن الانتقالات في الدوري الإنجليزي توقفت.

وذكرت القناة للمرة الثانية، أن رد فعل صلاح كان الصمت بشأن الانتقال لـ الدوري السعودي.