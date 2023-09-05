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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إجازات شهر سبتمبر 2023.. حرمان هؤلاء الموظفين منها.. وهذه حقيقة ترحيلها

إجازات شهر سبتمبر
إجازات شهر سبتمبر 2023

إجازات شهر سبتمبر 2023 للعاملين بالقطاع الخاص تختلف عن العاملين بالقطاع الحكومي، من حيث الضوابط الحاكمة والمنظمة لهذا الأمر، حيث أصبح القطاع الخاص مهددا بإلغاء تلك الإجازة لأسباب تتعلق بالقانون الذي سمح لصاحب العمل بإلغاء الإجازات لعمال القطاع الخاص، وذلك بشروط محددة وضعها القانون.

وتبدأ إجازات شهر سبتمبر 2023 الجاري بداية من يوم الجمعة المقبل وهي إجازة أسبوعية، وتستمر لنهاية الشهر موزعة على الأيام المحددة، ما بين إجازات أسبوعية وإجازات أخرى سنوية ترتبط بمناسبات وأعياد يحتفل بها المصريون بشكل خاص والمسلمون بشكل عام.

حرمان القطاع الخاص من الإجازة

ويحرم القطاع الخاص من إجازات شهر سبتمبر 2023 في حالات معينة نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث يمكن لصاحب العمل أن يقوم بإلغاء الإجازة واستدعاء العامل للعمل إذا ما اقتضت ظروف العمل ذلك، ويكون العامل بموجب النص القانوني ملزما بتلبية نداء صاحب العمل وتأدية عمله في هذا اليوم رغم أنه إجازة.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

حالات حصول الموظف على إجازة بأجر كامل في قانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها

لكن في الوقت نفسه، حفظ قانون العمل حق العامل، من خلال مضاعفة راتبه في هذا اليوم، أو تعويضه بيوم إجازة عن اليوم الذي قام بالعمل فيه رغم أنه إجازة رسمية صادر بها قرار من وزير العمل، وفقا لما ينص عليه القانون.

الإجازات الأسبوعية

وكأي شهر أو غالبية الشهر، هناك 8 أيام عطلات أسبوعية، وبالنسبة لـ إجازات شهر سبتمبر 2023، فتأتي العطلات الأسبوعية موافقة للأيام التالي:

الجمعة الموافق 8 سبتمبر.

السبت الموافق 9 سبتمبر.

الجمعة الموافق 15 سبتمبر.

السبت الموافق 16 سبتمبر.

الجمعة الموافق 22 سبتمبر.

السبت الموافق 23 سبتمبر

الجمعة الموافق 29 سبتمبر.

السبت الموافق 30 سبتمبر.

الإجازات الرسمية 

أما بالنسبة للإجازة الرسمية، وهي ترتبط بمناسبة دينية يحتفل بها المصريون بوجه خاص والمسلمون في كل أنحاء العالم، وهي إجازة المولد النبوي، حيث توافق تلك الإجازة يوم الأربعاء  الموافق 27 من شهر سبتمبر

ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف

ومن الممكن ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف ضمن إجازات شهر سبتمبر 2023، لتكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر،  حتى يحصل الموظفون والعاملون على الإجازة بأيام متصلة بدون تقطع (3 أيام متصلة)، وهي سياسة جديدة اتبعتها الحكومة في الآونة الأخيرة، حيث تقوم بترحيل الإجازات لتكون بشكل متتالٍ فيما يتعلق  بالإجازات الرسمية السنوية والإجازات الأسبوعية.

عدد إجازات السنة

يشار إلى أن الموظفين يحصلون على ثلث السنة إجازة، حيث يحصلون على 96 يوما إجازة أو عطلة أسبوعية باعتبار أن الجمعة والسبت إجازة، إضافة إلى حوالي 14 يوما إجازات رسمية ترتبط بالأعياد والمناسبات الوطنية، أي أن من بين كل 3 سنين يحصل الموظفون على سنة كاملة إجازة تقريبا.

يأتي ذلك بخلاف الإجازات السنوية والتي ينص عليها قانون الخدمة المدنية، الذي أعطى إجازة 15 يومًا للموظف بعد مرور 6 أشهر من تسلم العمل، إضافة إلى إجازة 21 يومًا إجازة بعد مرور سنة على التعيين، ثم إجازة سنوية 30 يومًا بعد مرور 10 سنوات في الخدمة، ثم إجازة سنوية تصل إلى 45 يوما لمن تجاوز سن الخمسين، فضلا عن حصول ذوي الهمم على 45 يومًا أيضًا إجازة سنوية من تاريخ التعيين ودون التقيد بمدة شغل الوظيفة.

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