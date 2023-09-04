بمساعدة مصر.. الكويت تعلن حزمة مساعدات إنسانية إلى السودان عبر ميناء سفاجا

أعلنت سفارة الكويت في القاهرة اليوم الاثنين، أنها ستشحن 190 طنًا من المواد الغذائية والطبية العاجلة إلى السودان. وقالت السفارة في بيان لها إنها تنسق مع السلطات المصرية والهلال الأحمر المصري (ERC) لتحميل وشحن مواد المساعدات من ميناء سفاجا المصري إلى ميناء السودان.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر الكويتية (KRCS) خالد الزيد لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”، إن سفارة الكويت في القاهرة بذلت جهودًا كبيرة في التعاون مع السلطات المصرية لإيصال مواد المساعدات الإغاثية العاجلة إلى السودان.

وأكد الزيد، أن شحنة المساعدات ستُسلم إلى الهلال الأحمر السوداني (SRC) ووزارة الصحة لتوزيعها على المتضررين من أزمة السودان.

وأعرب الزيد عن امتنانه للسفارة الكويتية على جهودها في تسهيل نقل المساعدات والترتيب مع الجانب المصري لشحنها، فضلاً عن جهود المجتمع المصري للهلال الأحمر في مساعدة الشعب السوداني.