دقلو: المعركة ضد الجيش السوداني ستنتهي قريبا جدا

أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو الشهير بـ "حميدتي"، الاثنين، إن المعركة التي تخوضها قواته ضد الجيش السوداني "ستنتهي قريباً جداً".

وذكر حميدتي في تسجيل صوتي على حسابه بمنصة "X"، تويتر سابقاً، أن قوات الدعم السريع لا تسعى إلى سلطة أو حكم، ولكنها ترغب في تخليص السودان من "فلول" النظام السابق.

كما دعا ضباط وجنود الجيش السوداني إلى الكف عن قتال قواته والانضمام إلى ما وصفه بـ"خيار الشعب"، مشيراً إلى أنه لا يجب على جنود الجيش الخوف من ضياع حقوقهم المادية حال مغادرتهم لصفوف القوات المسلحة، لأن الدولة هي التي تضمن لهم حقهم وليس البرهان وقيادة الجيش الحالية، حسب تسجيله الصوتي.

وأضاف حميدتي: "إلى كل المتواجدين من الجيش السوداني في القيادة العامة وسلاح المهندسين اطلعوا، ونحن سنرحب بكم"، نافياً الاتهامات الموجهة إلى قواته بقتل أسرى الحرب.