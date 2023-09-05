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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ماجد الكدواني يبكي بعد رؤية ابنته.. ويعتذر لزوجته على الهواء لهذا السبب

ماجد الكدواني
ماجد الكدواني

حل الفنان ماجد الكدواني، ضيفا ببرنامج "صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس والمذاع عبر قناة “دي إم سي”؛ للحديث عن العديد من الأسرار الشخصية، وكواليس من حياته الفنية.

ونرصد لكم أبرز تصريحات ماجد الكدواني خلال التقرير التالي:

ماجد الكدواني يبكي بعد رؤية ابنته ببرنامج إسعاد يونس
وبكي الفنان ماجد الكدواني خلال الهواء، لحظة رؤية ابنته ساندرا باستديو صاحبة السعادة، كما قبل يد الفنانة إسعاد يونس تعبيرا عن فرحته بوجود ابنته.

وكشف الفنان ماجد الكدواني علاقته بالفنان بيومي فؤاد وكيف بدأ التمثيل قائلا :"بيومي فؤاد شخصية جميلة للغاية، ولدي عشرة عمر مع بيومي فؤاد وعشنا أفضل 5 سنوات في كلية الفنون الجميلة، وتقابلت مع بيومي فؤاد مع مسرحيات الكلية .

ماجد الكدواني: بيومي فؤاد عشرة عمر عشنا 5 سنين بكلية الفنون الجميلة
وكشف الفنان ماجد الكدواني علاقته بالفنان بيومي فؤاد، وكيف بدأ التمثيل، قائلا :"بيومي فؤاد شخصية جميلة للغاية، ولدي عشرة عمر مع بيومي فؤاد، فنحن عشنا أفضل 5 سنوات في كلية الفنون الجميلة، وتقابلت مع بيومي فؤاد في مسرحيات الكلية".

وأضاف ماجد الكدواني، خلال مشاركته في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة دي إم سي، أن تجربته مع والده قد أفادته في فهم كيفية تربية أبنائه بشكل أفضل، ولكنه عمل بجدية على تجنب تكرار بعض الأمور التي جعلته يعيش تجارب صعبة مع والده.

ماجد الكدواني: حاولت أتفادى كل اللي ضايقني مع والدي خلال تربية أبنائي
أكد الفنان ماجد الكدواني أنه بذل جهدًا كبيرًا لتجنب تكرار ما عاشه مع والده هو، في أثناء تربيته لأبنائه يوسف وساندرا، قائلا: "حاولت تربيتهم بطريقة صحيحة وملتزمة، ولكن بلطف ودون تشدد".

وأضاف ماجد الكدواني، خلال مشاركته في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة دي إم سي، أن تجربته مع والده قد أفادته في فهم كيفية تربية أبنائه بشكل أفضل، ولكنه عمل بجدية على تجنب تكرار بعض الأمور التي جعلته يعيش تجارب صعبة مع والده.

ماجد الكدواني: الفسيخ الحاجة الوحيدة اللي لا أعرف منها الشبع
وقال الكدواني خلال حواره بالبرنامج ،:" الفسيخ الحاجة الوحيدة اللي لا أعرف متى أشبع منها".

وذكر الكدواني موقف جمعه بالفنانة، قائلا: "فيه مرة كان بيني وبين الأستاذة إسعاد لقاء، ووجدتها تأخذني إلى المطبخ وكان فيه كمية طواجن ورنجة وبصل فكانت مفاجأة بالنسبة لي".

ماجد الكدواني عن نجله: صديقي ومساعدي منذ صغره
وأشار الكدواني خلال حواره بالبرنامج، إلى أن العلاقة بينه وبين نجله تطورت مع مرور الوقت إلى درجة أنه يستشيره ويهتم برأيه في العديد من الأمور.

وعندما تحدث عن مرحلة زواج ابنه يوسف، أكد ماجد الكدواني، أنه كان يستشيره ويسأله عن رأيه في هذا الأمر، وعندما اقترب موعد زواجه، كان يوسف يقول له أن يترك الأمر لوقته، وهذا كان يجعله يشعر بالجرح؛ بسبب ابتعاده عن المنزل.

وفيما يتعلق بابنته ساندرا، أوضح ماجد الكدواني أنه يعاني من مشكلة شائعة بين الآباء، وهي أنه يصعب عليه تصور أن هناك رجلًا آخر سيأتي ويتزوجها، لكنه يحاول أن يقنع نفسه بعدم التفكير في هذا الأمر، وأنه لا يمكنه معرفة من سيكون الشخص الذي سيتزوج ابنته في المستقبل.

الاعلامية اسعاد يونس الفنان بيومي فؤاد برنامج صاحبة السعادة الفنون الجميلة ماجد الكدواني

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ماجد الكدواني يبكي بعد رؤية ابنته.. ويعتذر لزوجته على الهواء لهذا السبب

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