الكشف عن مصير محمد صلاح مع ليفربول.. ماذا قال الفرعون المصري؟

شهدت صفقة انتقال محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي إلى نادي اتحاد جدة السعودي، تطورا جديدا، بالكشف عن موقف صلاح والذي تم إعلانه داخل غرف الملابس.. فماذا حدث؟.

يذكر أن ليفربول قد حقق فوزه الثالث على التوالي، الأحد الماضي، بالفوز على نظيره أستون فيلا بثلاثية نظيفة، ليصبح ثالثا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أحرز دومينيك سوبوسلاي هدفه الأول مع ليفربول بعد 3 دقائق، وأضاف ماتي كاش الهدف الثاني بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 22، قبل أن يختتم محمد صلاح الأهداف بعد الاستراحة بـ 10 دقائق.

هل يرحل صلاح عن ليفربول؟

كشف دومينيك سوبوسلاي، مصير محمد صلاح مع ليفربول، في ظل الأنباء المتداولة عن رحيله عن الريدز وانتقاله إلى اتحاد جدة السعودي.

وفي تصريحاته الأخيرة، قال سوبوسلاي، إنه تحدث مع محمد صلاح، مؤكدا أن صلاح أخبره برغبته البقاء في ليفربول.

وتابع دومينيك سوبوسلاي: "أنت تعرف في كرة القدم يتحدث الجميع. نحن سعداء جدا أنه استمر.. كنا نتحدث إلى بعضنا بعضا بكل تأكيد لكنه كان يريد البقاء، وكان يريد الوجود معنا. نحن سعداء جدا، ونحن نحتاج إلى لاعبين مثله في التشكيلة".

من جانبه، أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب، أنه لا توجد أي نية للسماح برحيل محمد صلاح عن الفريق ليفربول، مشيرا إلى أن صلاح يعتبر جزءًا أساسيًا من خطط الفريق المستقبلية وأنهم يعملون على تجديد عقده للحفاظ على خدماته.

عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" قد أكدت رفض ليفربول عرضا بقيمة 150 مليون إسترليني من نادي الاتحاد، مع وجود تقارير أخرى تؤكد عودة الفريق السعودي بعرض يصل إلى 200 مليون إسترليني، ما يجعل صلاح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

صلاح قد يصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم إذا انتقل إلى الاتحاد بقيمة 200 مليون إسترليني ليتخطى البرازيلي نيمار الذي انتقل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 198 مليون إسترليني.

يذكر أن صلاح بهدفه الأخير في مرمى أستون فيلا، قد رفع رصيده إلى 188 هدفا في مسيرته مع ليفربول.