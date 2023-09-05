عمرة المولد النبوي 2023.. أعرف الأسعار والشروط

يبحث العديد من المواطنين عن موعد وتكاليف عمرة المولد النبوي الشريف لمعرفة أفضل الأنظمة التى توفر لهم الراحة بأقل تكلفة خاصة مع اقتراب موعد المولد النبوي الشريف الذي يحل هذا العام في 27 سبتمبر 2023.

عمرة المولد النبوي الشريف 2023

وتزداد خلال الفترة الحالية التساؤلات حول أسعار رحلات عمرة المولد النبوي الشريف 1445هـ، خاصة أن التقديم يستمر طوال شهر سبتمبر.



ويوافق موعد المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023، و 12 من ربيع أول لعام 1445 هجرياً، حيث تختلف أسعار عمرة المولد النبوي الشريف علي حسب المدة ومستوى الإقامة فضلا عن ضرورة توافر مجموعة من الشروط في المعتمر.



شروط القيام بأداء مناسك العمرة

هناك بعض الشروط والإجراءات اللازمة من أجل الحفاظ علي المعتمر من أي ضرر والتي تتضمن مايلي :-

- ضرورة الإلتزام بالضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة.

- يشترط تقديم كافة الضوابط الصحية والشهادات الصحية إلي الشركة.

- كما تتضمن الشروط حجز تذاكر السفر «الذهاب والعودة» للمعتمرين.

- كما يلزم وجود هذة التذاكر بحوزة المعتمرين.

- كما أنه لابد أن يتم الانتهاء من كافة هذة الإجراءات من أجل السفر وعمل العمرة.

- ألا يتم تفويج المعتمرين إليها قبل الميعاد المُحدد مسبقًا للرحلة والمُبين بالبرنامج المُدرج على البوابة المصرية للعمرة بأكثر من 4 ساعات.

- يجب إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لسفر المعتمرين فرادى أو مجموعات قبل تفويجهم إلى المنافذ بوقت كاف.

أسعار عمرة المولد النبوي

تتضمن أسعار عمرة المولد النبوي الشريف مايلي :-

- سعر الفرد في الغرف الرباعية بـ29.950 جنيه لمدة خمسة عشر يوماً.

- الغرف الثلاثية بلغت 32.500 جنيه.

- الغرف الثنائية بلغت 35.000 جنيه لمدة 15 يوماً.

أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2023 للبرنامج الـ 4 نجوم

- وفيما يخص متوسط سعر العمرة 2023 للفرد في الغرف الرباعية يبلغ 37900 جنيه.

- كما يبلغ متوسط سعر العمرة 2023 للفرد في الغرف الثلاثية: 41700 جنيه.

- ويبلغ متوسط سعر العمرة 2023 للفرد في الغرف الثنائية: 49000 جنيه.