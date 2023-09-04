خالد الجندي معلقا على عمرة البدل: كلام مبتدع وتدين بالوكالة

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، علي قضية عمرة البدل وهو الأمر الذي أثار الجدل علي الساعات الأخيرة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية بقناة دي ام سي،:"نشهد عصرنا الحالي زيادة في التدين بالوكالة، وهذا الأمر يظهر بأشكال متعددة.

ونوه إلي أن هذا التدين بالوكالة أصبح مشكلة خطيرة تنتشر في جميع الجوانب الدينية للمسلمين، وأنه يجب تفاديه. وتحدث أيضًا عن قضية العمرة بالوكالة وأوضح أنها لم تحدث في عصور النبي محمد أو الصحابة أو التابعين، مردفا:" عمرة البدل كلام مبتدع وأكل لأموال الناس بالباطل.