وزيرة التخطيط: هناك فجوة شديدة في الغذاء تتسع مع زيادة السكان

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية تحتاج أن ينشأ كل فرد نشأة سليمة لكي يكون منتج للدولة، مضيفة أن كل 100 شخص ينتج ليوفر احتياجات 60 شخصا آخر.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية:الدولة المصرية بذلك جهود كبيرة للغاية لتعزيز الإنتاج الزراعي.



وأضافت هالة السعيد خلال كلمتها في جلسة التحديات و الفرص ضمن المؤتمر العالمي للسكان والصحة 2023، أن الزيادة السكانية تلتهم جميع ثمار التنمية، و متوسطات الدخل، مؤكدة أن هناك فجوة شديدة في الغذاء تزداد مع زيادة السكان.



وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى، أن الدولة المصرية بذلك جهود كبيرة للغاية لتعزيز الإنتاج الزراعي خلال السنوات الماضية، من خلال منظومة الزراعة المستدامة و إستصلاح الأراضي الزراعية ،و لكن تضطر الدولة المصرية لإستيراد حجم كبير من الموارد الغذائية الأساسية بسبب زيادة السكان.