شكري: نعمل مع اليابان على الارتقاء بالعلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن لقاءه مع نظيره الياباني، تناول اهتمام البلدين ببناء علاقات الصداقة التاريخية، وتأتي للبناء على الزخم المتولد عن زيارة رئيس الوزراء الياباني لمصر في أبريل الماضي، والتي شهدت الإعلان للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأوضح “شكري”، في مؤتمر صحفي عقده على هامش لقائه وزير خارجية اليابان والمذاع على فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه تبادل مع نظيره وزير الخارجية الياباني، التطلعات على أن تشهد الجولة المقبلة للحوار الاستراتيجي بين البلدين في مطلع ديسمبر المقبل في طوكيو، بحثا معمقا لكيفية ترجمة الإعلان المهم الذي يمثل علامة فارقة على طريق العلاقات المصرية اليابانية إلى خطوات ملموسة بما يعظم النفع المشترك لشعبي البلدين.

وأكد وزير الخارجية، أن مصر تحمل مشاعر تقدير بالغ للإسهام الياباني في دعم مسار التنمية وانخراطها المخلص في دعم المشروعات القومية، مثل المتحف المصري الكبير.

وتابع "نتطلع إلى أن يكون حضور اليابان في حفل افتتاحه بارزا بما يعكس التعاون بين البلدين حتى خروج ذلك المشروع المهم إلى النور".