حاولوا خطف مصر.. وزير النقل الأسبق: 30 يونيو حدث جلل للجماعة الإرهابية

أكد جلال السعيد وزير النقل الأسبق، أن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة حدث جلل لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تحاول خطف مصر.

وقال جلال السعيد في حواره مع الإعلامي نشات الديهي في برنامج “ بالورقة والقلم ” المذاع على قناة “ تن”، :" تنظيم الغخوان الإرهابي كان يحاول منذ نشأته السيطرة على مفاصل الدولة المصرية ".

وعن جلسات الحوار الوطني قال أضاف جلال السعيد :" ، إن الحوار الوطني فكرة متميزة، ونتج عنه طرح الكثير من الأفكار التي عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف جلال السعيد :" تم التباحث في جلسات الحوار الوطني حول مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتم رفع بعض المقترحات والتوصيات للرئيس السيسي واستجاب الرئيس لبعض المقترحات".