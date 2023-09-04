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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جمال الكشكي: كل المشاركين في الحوار الوطني أجمعوا على استبعاد الإخوان

جمال الكشكي
جمال الكشكي

أكد جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن ثورة 30 يونيو كان لها دور في استعادة الدولة المصرية رغم أنها خرجت من حالة سيولة في عام 2011، مؤكدا أن الدولة المصرية عادت إذا أرادت أي شيء فهي تحقق وتنجح فيه. 

جمال الكشكي يتحدث عن أهمية الحوار الوطني

وأضاف "الكشكي"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" المذاع عبر قناة "اكسترا نيوز"، أن جماعة الإخوان الإرهابية لن يكون لها مكان في الحوار الوطني، وكل المشاركين في الحوار أجمعوا على هذا الأمر، إذ أن الجماعة الإرهابية بقائها كان مرتبط ببقاء التجاوزات والبذاءات التي تقوم بارتكابها. 

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المواطن المصري أصبح شريك في الحوار الوطني، والذي له أهداف مثل النهوض بالأمة، والانتقال لمرحلة جديدة، لافتا إلى أن دعوة الرئيس السيسي لانعقاده السنة الماضية كانت لحظة كاشفة للجميع إذ أن القاموس السياسي التقليدي لم يعد صالح لبناء مصر جديدة. 

وأشار إلى أن دعوة الرئيس السيسي جاءت ضمن اهتمامات القيادة السياسية بالمواطن المصري في عام 2014. 

الحوار الوطني ثورة 30 يونيو قناة إكسترا نيوز جماعة الإخوان جمال الكشكي أحمد الطاهري

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