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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| مفاجأة ماجد الكدواني.. وانهيار أسعار الدواجن.. وموجة شديدة الحرارة تضرب البلاد

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الملفات الهامة والموضوعات المهمة، نرصد أبرز ما جاء فيها في سياق التقرير التالي:

 

نبيلة مكرم: لم أتردد فى ترك منصبي بعد محنة ابني رامي
كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة إنها لم تتردد فى ترك منصبها كوزيرة بعد ما تعرضت له من محنة ابنها رامى. 
وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، خلال لقائها ببرنامج "يحدث في مصر" ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر " أن محنتها مع ابنها رامى جعلتها تفكر فى إنشاء فاهم لدعم المرضى النفسيين.

 

اسمه علي.. ماجد الكدواني يفجر مفاجأة بشأن شخصية "المر بزيادة"

كشف الفنان ماجد الكدواني، عن مفاجأة بشأن دوره في فيلم "الرجل الأبيض المتوسط" مع الفنان أحمد آدم، قائلا إن شخصية "المر بزيادة" كانت من المفترض أن اسمها علي من الأساس وليس هذا الاسم، ولكن الاسم تم ابتكاره خلال أحداث التصوير.

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

تاج الدين: الزيادة المعقولة في عدد السكان تمنع تآكل معدل التنمية
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أنه كان هناك عمل جاد في السنوات الماضية لمواجهة الزيادة السكانية.


متحدث الصحة: الزيادة السكانية قضية وطن يحتاج لحياة كريمة.. فيديو
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن دعم وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023 يدل على مدى اهتمام الدولة بقضية السكان.

 


أحمد موسى: حكومة عصام شرف “ودت البلد في الحيط
شنّ الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على حكومة الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر في أعقاب ثورة 25 يناير سنة 2011، مشيرا إلى أن هذه الحكومة أول حكومة تولت البلاد بعد ثورة يناير.

مبادرة الـ 1000 يوم الذهبية: الإقبال على مراكز المشورة الأسرية فاق التوقعات
قالت الدكتورة عبلة الألفي المشرف على مبادرة الـ"1000 يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، إن المبادرة استهدفت 10 محافظات حتى 30 مارس 2024، ثم باقي المحافظات حتى 2025، مشيرة إلى أن الشعب المصري بحاجة لمن يهتم ويحترم خصوصيته.


أحمد موسى منفعلاً: عدد سكان مصر زاد 500 مواطن ببداية حلقة البرنامج
عبر الإعلامي أحمد موسى، عن عميق استغرابه من الزيادة السكانية الكبيرة في عدد سكان مصر، مشيرا إلى أن عدد سكان محافظة القاهرة أكثر من عدد سكان 3 دول.


سارة مأمون: مصر لديها تجربة مميزة في مواجهة الهجرة غير الشرعية
أكدت الدكتورة سارة مأمون معاون وزيرة الهجرة، أن مصر لديها تجربة مميزة في مواجهة الهجرة غير الشرعية.


مستشار وزير الصحة: يجب استخدام كافة الأسلحة في مواجهة الزيادة السكانية
أكد الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، أهمية مواجهة الزيادة السكانية بكل السبل، واستخدام كافة الأسلحة وخاصة سلاح الوعي.


درجة الحرارة تصل لـ46.. الأرصاد تحذر من موجة حارة بداية من الغد
كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس في مصر غدا الأربعاء، في ضوء التوقعات بارتفاع كبير في درجات الحرارة، وسط ترقب من جميع المواطنين حول حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب انتهاء فصل الصيف في الفترة الحالية. 


سها جندي: نعمل على تنفيذ مقترح الرئيس بتنظيم الهجرة الشرعية
‏قالت السفير سها جندي، وزيرة الهجرة، إن مقترح الرئيس السيسي بتنظيم الهجرة الشرعية برنامج قائم ونعمل على تنفيذه في إطار مبادرة "مركب نجاة".


أسعار الفراخ هتنزل.. الديهي يزف بشرى للمواطن.. فيديو
زفّ الإعلامي نشأت الديهي، بشرى سارة للشعب المصري بشأن أسعار الدواجن خلال الأيام القليلة المقبلة.


التنسيق الحضاري: لم نزيل أي مقبرة مسجلة ضمن الطابع المعماري.. فيديو
علق محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري استغاثة  الفنانة نجلاء فتحي، بعدما سرق لصوص لوحة اسم زوجها الكاتب الراحل حمدي قنديل التي تم تعليقها قبل سنوات على مدخل العمارة التي أمضيا فيها أجمل سنوات عمرهما في شارع الميرغني بمصر الجديدة، والتي كُتب عليها: “هنا عاش حمدي قنديل”.


أبو الغيط: فلسطين في مقدمة قضايا أمتنا العربية .. فيديو
قال أحمد أبو الغيط أمين الجامعة العربية، إن القضية الفلسطينية كانت وستظل مهما طال الزمن وكثرت الأزمات القضية المركزية للأمة العربية وسوف نواصل العمل مع شركائنا الدوليين من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلي رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة.


شكري: نعمل مع اليابان على الارتقاء بالعلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية
قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن لقاءه مع نظيره الياباني، تناول اهتمام البلدين ببناء علاقات الصداقة التاريخية، وتأتي للبناء على الزخم المتولد عن زيارة رئيس الوزراء الياباني لمصر في أبريل الماضي، والتي شهدت الإعلان للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
 

محمد علي رزق: بحب كريم عبد العزيز بشكل هستيري.. والساحر أيقونة

‏قال الفنان محمد علي رزق انه يحب الفنان كريم عبد العزيز حب ‫هستيري، قائلا: "الفنان كريم عبد العزيز ده يعمل الهو عايزه"، مضيفا أنه يعشق أيضا الفنان محمود عبد العزيز وهو أيقونة بالنسبة له وأنه فخور بالعمل معه في مسلسل "جبل الحلال"، ومسلسل "باب الخلق".

 

‏وتابع ‏خلال حوار مع الإعلامي "عمرو خليل"، في برنامج "من مصر"، المذاع عبر شاشة "cbc"، أن الفنان عابد كرمان صديقه ومن اكتشفته هو النجم نور الشريف، مؤكدا أن مسلسل "الاختيار" كان عوده حقيقية له رغم انه عمل الكثير من الأعمال من قبل مع الفنان نور الشريف.

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