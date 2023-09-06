سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023| فيديو

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريراً عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية ، وآخر تحركات الدولار اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023، وذلك خلال برنامج “صباح البلد”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء



سعر الدولار اليوم

30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

33.43 جنيه للبيع، و 33.32 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

38.82 جنيه للبيع، و38.69 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

100.30 جنيه للبيع، و99.95 جنيه للشراء.