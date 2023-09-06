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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023| فيديو

أسعار العملات
أسعار العملات

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريراً عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية ، وآخر تحركات الدولار اليوم  الأربعاء 6 سبتمبر 2023، وذلك خلال برنامج “صباح البلد”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

الدولار بـ 30.84 جنيه.. تعرف على أسعار العملات اليوم

الدينار الكويتي بـ 99 جنيها.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء
 

سعر الدولار اليوم  

30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
33.43 جنيه للبيع، و 33.32 جنيه للشراء

 

سعر الجنيه الإسترليني

38.82 جنيه للبيع، و38.69 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

100.30 جنيه للبيع، و99.95 جنيه للشراء.

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