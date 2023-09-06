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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماسكة طبنجة.. إليسا تمارس رياضة الرماية| صور

اليسا
اليسا

نشرت الفنانة إليسا، مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، تظهر خلاله وهي تمارس الرماية. 

وأظهرت إليسا قدراتها في الرماية، وذلك على أنغام أغنية “العقد ”، ولقي الفيديو إعجاب محبيها. 

إليسا 

إليسا 

وشاركت الفنانة إليسا، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بمجموعة من الصور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتألقت إليسا بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية فستانا باللون الأبيض، وهو ما كشف عن أناقتها، ونسقت معه حذاء رياضيا باللون الأبيض أيضا.

إليسا

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها مبللا ومنسدلا على كتفيها.

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وتتميز اليسا  بإطلالتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد إليسا،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

على جانب آخر، كانت إليسا طرحت أحدث أغنياتها "العُقد" لتفاجأ بعد ساعات من طرحها من حذفها عير موقع YouTube.

أزمة أغنية إليسا 

وكانت فوجئت المطربة اللبنانية إليسا بحذف أغنيتها الجديدة العقد، التي قامت بطرحها منذ أيام قليلة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وهي الأغنية الأولى التى تطرحها إليسا خلال هذا الصيف.

وتقول كلمات الأغنية: “العقد ده .. عقدتني.. والسلسة دي حبل وأنت خانقني بيه.. بص الخاتم فيه إيه.. أسمك مكتوب عليه .. ده لوحده ذكرى ليوم ماكنليش حظ فيه .. خد اللى ليك ونفضها.. وعد اللى بيقول كلمة يطلع قدها”.

اليسا
اليسا
اليسا
اليسا
اليسا
اليسا
اليسا
اليسا
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