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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 237 مخالفة مرورية في الغربية خلال 24 ساعة

حملات مرورية بشوارع
حملات مرورية بشوارع الغربية

حررت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة استمرت على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

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وكان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد برصد وضبط 237 مخالفة، شملت:" السير عكس الاتجاه، السير بدون لوحات معدنية، السير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص".

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كما أسفرت الحملة، عن تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها، بقيمة 39 ألفا و420 جنيها غرامات فورية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابات المختصة لتجري شئونها.

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