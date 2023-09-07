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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مش هتحصل تاني.. إعلامي سعودي يتحدث عن مواجهة الأهلي واتحاد جدة| فيديوجراف

إعلامي سعودي
إعلامي سعودي

الأهلي واتحاد جدة  علق الإعلامي السعودي وليد فراج على المباراة المحتملة بين النادي الأهلي واتحاد جدة السعودي فى ربع نهائي كأس العالم للأندية المقبل.

كعبه عالي.. تعليق صادم من وليد الفراج على مواجهة الأهلي واتحاد جدة


وينتظر النادي الأهلي الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي ونظيره أوكلاند سيتي في مونديال الأندية القادم.

وقال الإعلامي السعودي وليد الفراج، ردا على مشجع للنادي الأهلي في تعليق له: “لن تتكرر مباراة يوم 12 فبراير 2022”. 
 

 

الاتحاد كعبه عالي 

وتابع: “خد بالك الاتحاد كعبه عال على الأهلي المصري بالتاريخ”.

وأضاف أن نتائج الأهلي مع الاتحاد السعودي "أي أخ ماما أتوب".

ولمتابعة المزيد حول تعليق سعودي على مواجهة محتملة بين الأهلي واتحاد جدة، تابع الفيديوجراف التالي:

الأهلي واتحاد جدة الإعلامي السعودي وليد فراج الأهلي و اتحاد جدة ربع نهائي كأس العالم للاندية أوكلاند سيتي

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