مش هتحصل تاني.. إعلامي سعودي يتحدث عن مواجهة الأهلي واتحاد جدة| فيديوجراف

الأهلي واتحاد جدة علق الإعلامي السعودي وليد فراج على المباراة المحتملة بين النادي الأهلي واتحاد جدة السعودي فى ربع نهائي كأس العالم للأندية المقبل.



وينتظر النادي الأهلي الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي ونظيره أوكلاند سيتي في مونديال الأندية القادم.

وقال الإعلامي السعودي وليد الفراج، ردا على مشجع للنادي الأهلي في تعليق له: “لن تتكرر مباراة يوم 12 فبراير 2022”.



الاتحاد كعبه عالي

وتابع: “خد بالك الاتحاد كعبه عال على الأهلي المصري بالتاريخ”.

وأضاف أن نتائج الأهلي مع الاتحاد السعودي "أي أخ ماما أتوب".

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