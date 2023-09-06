قطع المياه عن قريتي الشروق والأنصار باهناسيا لتطهير محطة إدراسيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قريتي الشروق والأنصار بمركز إهناسيا، وذلك غداُ الخميس 7 سبتمبر، اعتبارًا من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 4عصراً ، وذلك للقيام بأعمال تطهير بمحطة مياه إدراسيا.





وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة ، بسبب أعمال التطهير اللازمة، لضمان انتظام تقديم الخدمة ، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

ونوهت الشركة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

