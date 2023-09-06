انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة الثقافية بقرى الزرقا بدمياط

انطلقت المرحلة الثانية من فعاليات مبادرة "حياة كريمة" الثقافية بقرى مركز مدينة الزرقا بمحافظة دمياط مساء أمس الثلاثاء برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لرفع الشأن المعرفي والتوعوي، ولتلبية الاحتياجات الفكرية والفنية والثقافية للمواطنين بالقرى النائية والمحرومة.

وشهدت مدرسة الجمهورية الابتدائية إقبالا جماهيريا من الأهالي للمشاركة والانضمام إلى مجموعات الورش الأربعة اليدوية من تطريز للمدربة مع هدى الصرفي، الخيامية للمدرب خالد عبد المجيد، الحلى للمدربة سعاد المهدى، والمكرمية للمدربة سارة أبو صالحة.

وتوالت الفقرات مع عرائس الماريونت بقيادة الفنان جمال الشرنوبى، والتي ضمت فن التنورة والصعيدي، إلى جانب ميكو وميمو أبطال عرض البلياتشو، كما شاركت فرقة الآلات الشعبية بقيادة أحمد عبد العظيم بفقرات موسيقية على المزمار وأخرى مديح نبوي، مع مشاركات لمواهب القرية منها جنا وأغنية مفيش فى الدنيا أغلى من الوطن، وأغنية قمر سيدنا النبي لموهبة أخرى .

وبعنوان "موهبتك بوصلة حياتك"، قدمت د. سمر صابر دور كل منا فى تنمية المنحة الإلهية "الموهبة" للنجاح، ليكون من خلال العمل على تدريبها والتركيز على رفع ثقتنا بمواهبنا، امتحانها والشجاعة عند كل خطوة تساهم فى اكتشافها، تعزيز شخصياتنا لصونها والعمل الدائم على المبادرة للتعبير على قدراتنا ومواهبنا.

وجاءت مشاركات صندوق مكافحة الإدمان برئاسة أيمن الأفندي لجمهور وأهالي المبادرة، لاستمرار عملية التوعية بمخاطر الإدمان ولتقديم الدعم فى علاج المتعاطين والمدمنين، وللأطفال أقيمت لعبة "السلم والدخان" لتصل الفكرة بأسهل الطرق.

كما شاركت شركة المياه والصرف الصحي بلقاء آخر مع سناء جبريل، للتوعية بترشيد الاستهلاك وبجهود الدولة المبذولة بخطة الترشيد ورفع كفاءة المحطات، بالإضافة لتوزيع كتب ومجلات قطر الندى من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة على الحاضرين.

وتأتي فعاليات مبادرة حياة كريمة الثقافية، ضمن أنشطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، والإدارة العامة للشباب والعمال، وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادى سلامة.

جدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة ستواصل فعاليات المرحلة الثالثة بمدرسة الشهيد أحمد محمد عبد الرحيم بقرية كفر المياسرة التابعة للزرقا بالفترة من ٨: ١٠ سبتمبر الجاري، وقد أقيمت الفعاليات بحضور كل من أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، عطيات الإمام مدير إدارة الشئون الثقافية بالفرع.