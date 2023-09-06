«الثقافة» تنظم سلسلة فعاليات فى الذكرى الـ100 لرحيل فنان الشعب «سيد درويش»

تقيم وزارة الثقافة من خلال قطاعاتها المتعددة، عددًا من الفعاليات والأنشطة الثقافية الفنية المتنوعة، فى الذكرى المئوية لرحيل فنان الشعب سيد درويش، وذلك فى إطار برنامج وزارة الثقافة للاحتفاء برموز مصر، تخليدًا لذكراهم، وامتنانًا بما قدموه، وبما يستهدف صون مفرداتنا الثقافية الزاخرة بكنوز الفن والمعرفة، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة

كما تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، بهذه المئوية، بعدد من الفعاليات المتنوعة التى تقام على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

فعاليات مئوية سيد درويش

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية، يقام حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث الأحد 17 سبتمبر الجاري، ويحتضن المسرح الصغير ندوة ثقافية تستضيف كلًا من: الدكتورة رانيا يحيى عميد المعهد العالى للنقد الفني، ومحمد درويش بمشاركة جمعية أصدقاء سيد درويش، وفرقة تراث سيد درويش، الأربعاء 13 سبتمبر الجاري، وصالوناً ثقافياً عن تراث سيد درويش الموسيقي، وذلك يوم الأربعاء 19 سبتمبر الجاري. كما يقام بأوبرا الإسكندرية حفل لفصل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب، السبت 16 سبتمبر الجاري، وحفل لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى على مسرح "سيد درويش"، الخميس 21 سبتمبر الجاري، وحفل لفرقة تراث سيد درويش، السبت 23 سبتمبر الجاري، وصالون ثقافى يتحدث عن السيرة الذاتية للفنان سيد درويش يضم عرضًا فنيًا لبعض أغانيه والحديث عن تاريخ كل أغنية، كما سيعرض نادى السينما فيلم "بصمات"، عن السيرة الذاتية لسيد درويش، ويستضيف نخبة من المتخصصين لعرض تاريخ وأعمال فنان الشعب، وذلك يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

ويُقام على مسرح أوبرا دمنهور حفل لفصل كورال ذوى القدرات الخاصة بمركز تنمية المواهب 17 سبتمبر الجاري. كما يقيم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، أمسية ثقافية، والتى تستهل بعرض فيلم تسجيلى قصير عن مسيرة عطاء الفنان الراحل، بمشاركة الموسيقار راجح داوود الأستاذ بالمعهد العالى للموسيقى، والدكتورة رشا طموم الأستاذة بقسم النظريات والتأليف كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، الدكتور محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بأكاديمية الفنون، الشاعر ميسرة صلاح الدين الكاتب المسرحى والمترجم، والدكتورة نانسى إبراهيم الناقدة ومدرس الأدب والنقد الحديث بكلية الآداب، جامعة قناة السويس، والكاتب الصحفى جمال عبد الناصر، وذلك بالخامسة مساء الخميس 14 سبتمبر الجاري، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وتُنظم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، عددًا من الفعاليات بهذه المناسبة، حيث تُقيم الدار معرِضًا وثائقيًا ببهو المجلس الأعلى للثقافة، يتضمن أهم ما كُتب عن الفنان "سيد درويش" فى الصحف والمجلات والدوريات -إبان حياته وبعد رحيله-، كما تًنظم الهيئة احتفالية خاصة بمقر دار الكتب بكورنيش النيل بالثانية عشرة من ظهر الأربعاء ١٣ سبتمبر الجاري، وتبدأ الاحتفالية بندوة للفنان هانى شنودة، الذى يتحدث عن مسيرة سيد درويش، ومواقفه الوطنية وأغانيه التى أثرت فى وجدان المصريين.

ويتخلل الاحتفالية عرض لفيلم تسجيلى عن فنان الشعب، وتقدم دار الكتب المصرية للجمهور مقطوعات صوتية نادرة بصوت "سيد درويش" من كنوز الدار، وعلى هامش الاحتفالية، تُقيم قاعة الاطلاع الرئيسة فى الدار معرضًا لأبرز ما كتب عن فنان الشعب سيد درويش.ويستمر البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية التابع لقطاع الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، فى تقديم العرض المسرحى الاستعراضى "سيد درويش" والذى يُعرض على "مسرح سيد درويش" بأكاديمية الفنون، حتى العاشر من سبتمبر الجاري.كما يستضيف مركز إبداع قبة الغوري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، حفلًا فنيًا لفرقة "تراث سيد درويش"، والتابعة لجمعية أصدقاء موسيقى سيد درويش" بالثامنة مساء السبت السابع عشر من سبتمبر الجاري.



