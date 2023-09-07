خالد الغندور يثير الجدل بشأن مهاجم الأهلي المحتمل

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل بشأن مهاجم الاهلي المحتمل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و نشر خالد الغندور صورة لمحمد كوناتي مهاجم فريق أخمات جروزني الروسيو علق قائلا : يا تري هل يكون مهاجم الأهلي الجديد.

وكشفت تقارير صحفية، عن أخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي، مع المهاجم الأجنبي الذي سيتم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم الخط الأمامي للفريق في الموسم الجديد، بعد رحيل الثنائي محمد شريف وشادي حسين.

محمد كوناتي

وذكرت تقارير صحفية روسية، في الساعات الماضية، أن النادي الأهلي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع مهاجم بوركينا فاسو محمد كوناتي، لتدعيم خط هجومه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.