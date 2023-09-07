تصريح قوي من جمال عبد الحميد عن جعفر العمدة.. وسبب غياب عبلة كامل عن الفن و خلافه مع هنيدي

حل المخرج جمال عبد الحميد، ضيف على برنامج “الستات”، و كشف العديد من الكواليس عن أعماله و سبب اختفائه و أرائه في بعض الفنانين.



جعفر العمدة مسلسل ضعيف وهالة صدقي اللي نجحته

صرح المخرج جمال عبد الحميد، عن رأيه في مسلسل محمد رمضان (جعفر العمدة)، قائلا: " المسلسل ضعيف وهالة صدقي هي اللي شالت ونجحت هذا العمل".

وأضاف عبد الحميد،" أنا مشفتش أي تصفيق أو اهتمام من الجمهور لقصة المسلسل"، موضحا أن الفنانة هالة صدقي خلقت روح للمسلسل بدورها الكوميدي والمختلف بهذا العمل، مؤكدا "هالة مبدعة و أنا بحبها جدا".

وأوضح جمال عبد الحميد، أن أول عمل له كانت هالة صدقي بطلته، مشيرا إلى أنه حاليا لا يتابع أو يهتم بالدراما المصرية بسبب أنه يرى أن الأعمال المُقدمة اليوم غير مصرية و لا تعبر عن المجتمع أو الشارع المصري، و لكنها مقتبسة من الغرب.

ولفت، إلى أن جميع الأعمال التي قام بها عبر تاريخه كانت مصرية بالكامل وتعبر عن الشارع و المواطن المصري، معقبا: "المفروض نقدم مصر في أعمالنا ".

سبب اختفائه ويؤكد أن عادل إمام من أهم نجوم مصر

قال المخرج جمال عبد الحميد، إنه قدّم كتابًا مذكورًا به أسماء كل عباقرة مصر في الفن سواء بالكتابة، إخراج والتمثيل، موضحًا أن من بين أكثر من 90 اسمًا هناك أسماء الكثيرين من الراحلين.

وأوضح "عبد الحميد"، أن اسم عادل إمام موجود بهذا الكتاب معقبًا: "عادل إمام مش حاجة صغيرة لكنه أحد أهم نجوم مصر"، بالإضافة إلى كل من هؤلاء النجوم ( نور الشريف، محمود ياسين و محمود المليجي).

سبب اختفائه

وكشف "عبد الحميد"، سبب اختفائه بالفترة الأخيرة قائلًا: "عندي ورق كتير لكُتاب هائلين و لكن مفيش إنتاج"، منوها إلى أن العديد من المنتجين ذهبوا له وأخذوا هذا الورق واختفوا وذلك حدث على مدار الـ 10 سنوات السابقة.

ونوه، إلى أنه استقبل العديد من ردور الأفعال وحب من الجماهير بمهرجان القاهرة للدراما برغم اختفائه طوال هذه المدة، معقبا: "الناس كلها كانت فرحانة بيا وبيتصوروا معايا وبيسألوني ليه مش بتشتغل".

حقيقة رفض شريهان لـ هنيدي في الفوازير.. و نفيه لتصريح نُسب له

أكد المخرج جمال عبد الحميد، أن الفنانة شريهان كانت صديقته من قبل العمل سويا وكان يذهب إليها بالمسرح، إضافة إلى صداقته أيضا مع الفنان الراحل فريد شوقي.

وأوضح، أن شريهان طلبته بالاسم عندما أرادت أن تقوم بالفوازير، وبالرغم من شغفه للعمل بالدراما بتلك الفترة لكنه وافق على الفور على طلبها.

وأشار، إلى أن شريهان كانت مبدعة بالرقص والاستعراض بالرغم من تعرضها لحادث وفترة علاج طبيعي، معقبا: "كانت جبارة وتشتغل حبا في الفوازير والتليفزيون".

حقيقة رفض شريهان لـ هنيدي

ولفت، إلى أن شريهان طلبت استضافة 3 فنانين بكل حلقة من الفوازير، واقترح عليها الفنان علاء مرسي ومحمد هنيدي وبالفعل قامت باستضافتهم، موضحا: "مكانش اعتراضها على هنيدي ولكن أرادت أن يكون فيه 3 ممثلين مختلفين بكل حلقة".

وصرح، أنه نُسب له تصريحات خاطئة بقوله إن عادل إمام ضد رياض الخولي مؤكدا: "أنا مقولتش الكلام ده نهائيا".

رده على خلافة مع هنيدي

وعلق عن خلاف “هنيدي” معه: “معرفش إيه السبب ولو كان معايا رقمه كنت كلمته أفهم سبب سوء الفهم، والمفروض كان كلمني لأنه ابني وأنا اللي اكتشفته وفرحت به لما قدمته مع شريهان”.

دنيا سمير غانم لو عرضت عليا الفوازير هرجع تاني

قال المخرج جمال عبد الحميد، إن الفنانة حنان مطاوع لديها ميراث فني من والديها، معقبا: "ممثلة هايلة ووارثة المهنة"، مؤكدا أن مصر بها العديد من المواهب الشابة.

وصرح، أن الفنانة دنيا سمير غانم موهوبة من جميع النواحي سواء بالرقص أو الغناء أو التمثيل، مؤكدا: "دنيا سمير غانم لو عرضت عليا الفوازير هرجع تاني".

عرفة ذكي بالنسبة له

ولفت، إلى أن عرفة ذكي هو أهم مهندس ديكور عمل معه خلال تاريخه الفني، فكان يقوم بدراسة السيناريو و يقوم بالديكور بناءا عليه.

سبب غياب عبلة كامل عن الفن

كشف المخرج جمال عبد الحميد، عن إلحاحه الشديد مع الفنانة عبلة كامل لدورها في مسلسل (ريا و سكينة)، قائلا: "كانت خايفة من الإفيهات"، مضيفا أنها المرة الأولى تاريخ عبلة كامل لتقوم بهذه التركيبة.

وأوضح، أن فريد شوقي لم يُكمل تصوير مسلسل "زيزينيا" مع الفنانة هدى سلطان مراعاة لمشاعر زوجته الفنانة سهير ترك، معلقا: "فريد كان صعب جدا و مقتنعش أنه يرجع".

عبلة كامل مش عايزة تمثل تاني

ونوه، إلى أنه تواصل مع الفنانة عبلة كامل لترجع للفن و لكنها رفضت، “عبلة تعرضت لحادث وقالتلي مش عايزة أشتغل تاني و شايفة أن الأعمال هذه الفترة لا تشبهها”.

وأشار، إلى أن الفنان صلاح السعدني كان يشاهد ماتش الأهلي أثناء تصويره لأعماله، و أنه مشجع متعصب تجاه النادي الأهلي، و سريع الحفظ و قوي الذاكرة معقبا: "مكانش بيغلط أبدا و بيحفظ دوره و أدوار الأخرين".