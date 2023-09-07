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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمرو اديب يتصدر التريند بعد إثارة الجدل عن الثوب السعودي

عمرو أديب
عمرو أديب

أثار الإعلامي عمرو أديب الجدل بتعليقه على ظهور اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، قائد فريق الاتحاد السعودي، في حفل قرعة كأس العالم للأندية 2023، وهو يرتدي الثوب السعودي.

وكتب عمرو أديب، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن "بنزيما لو كان أنا لبست الثوب السعودي وحضرت أي حاجة في المملكة كانت الدنيا هتتقلب واسمع اتهامات العمالة والبيع".

وأضاف عمرو أديب أن "بنزيما لا أحد يقول له حاجة، عادي جدا لا حد من بره ولا من بلده قال له بم".

وختم أديب تعليقه بقوله: "بصراحة فيه حاله غريبة اليومين دول".

آراء متباينة

وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليق عمرو أديب، وأبدى البعض موافقتهم على رؤيته، فيما أعرب البعض الآخر عن رفضهم لها.

وأشاد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتعليق عمرو أديب، ورأوا أنه كان صادقًا وواقعيًا. وقالوا إن تعليق أديب يعكس حقيقة تعامل المجتمع المصري مع بعض القضايا.

فيما أعرب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لتعليق عمرو أديب، ورأوا أنه كان متحاملًا على المجتمع المصري. وقالوا إن المجتمع المصري لا يهتم بهذه الأمور، وأن تعليق عمرو أديب كان محاولة لتأجيج الفتنة.

عمرو أديب

عمرو أديب هو إعلامي مصري، ولد عام 1963، ويقدم حاليًا برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر. ويعد عمرو أديب من أشهر الإعلاميين في مصر، ويحظى بقاعدة جماهيرية واسعة.

وسبق أن تصدر عمرو أديب الترند عدة مرات، بسبب تصريحاته المثيرة للجدل.

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