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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مراتي هي عيني.. قصة عم نبيل الحداد: أصيبت عيني فعملت في غزل البنات

نبيل مزروع وزوجته
نبيل مزروع وزوجته

رغم تقدم العمر والشيب الذي كسا رأسه، لم ييأس عم نبيل مزروع من البدأ من جديد بعدما أصيب في عينه الشمال خلال عمله صنايعي حداد، قضى شهورا بدون دخل، حتى قرر مع زوجته البدء من جديد في عمل آخر.

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فتاوى تشغل الأذهان| حكم قراءة الحائض للقرآن.. وحسم الجدل حول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وشراء الحلوى

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المولد النبوي.. حسم الجدل حول الاحتفال به وشراء الحلوى

باتت زوجته عينه اليسرى ويده اليمنى، وبحماس الشباب كافح نقص المال بافتتاح مشروعه الصغير لبيع الحلوى للأطفال، مثل الوافل والغزل بنات والفيشار.

ويثير الفكرة استغراب البعض، ولكن نبيل وزوجته قررا استغلال موقعهما الجغرافي المميز بالوقوف في طرح البحر أمام عبده كفته وبدأ الاثنان في تقديم منتجاتهما المميزة للزبائن.

ويعتبر هذا المشروع مصدر دخلهم الوحيد، ويعتقدون أن منتجاتهم ستحظى بإعجاب الجميع. 

ونالت قصته إعجاب الكثيرين، ومن بين التعليقات: “يعكس هذا المشروع روح المبادرة والتحدي التي تتحدى الصعاب وتحول الصعوبات إلى فرص”.

قد تكون قصة نبيل وزوجته مصدر إلهام للأشخاص الذين يواجهون صعوبات في حياتهم ويسعون لتحقيق النجاح في مجالهم المختار.

الوافل بالمولد النبوي الشريف بيع الحلوي

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