استقرار ملحوظ.. أسعار الذهب مساء اليوم

وسط تقلبات الأسعار التي شهدها سوق الذهب قبل أيام بين الانخفاض والارتفاع على فترات متفاوتة، سجل استقرارا مساء اليوم دون زيادة في سعره عند مستواه بمنتصف التعاملات.

ويستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1477 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1899 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2215 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2531 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند نحو 17720 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1920.24دولار للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بنهاية تعاملات اليوم الخميس، بارتفاع 3.68 دولار بنسبة 0.19% مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.