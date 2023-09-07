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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محادثات مطولة.. وزير الخارجية الجزائري يبحث مع نظيره التركي أزمة "الساحل"

وزير الخارجية الجزائري
وزير الخارجية الجزائري ونظيره التركي

التقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الخميس بنظيره التركي هاكان فيدان، في إطار زيارة "عطاف" إلى تركيا التي بدأت أمس الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها، إن الوزير أحمد عطاف أجرى محادثات مطولة على انفراد مع نظيره التركي، السيد هاكان فيدان.

وأضاف البيان الجزائري أن المحادثات تركزت حول أبرز أولويات التعاون الثنائي بين الجزائر وتركيا، وكذا حول القضايا التي تحظى باهتمام مشترك من قبل البلدين، سواء في جوارهما المتوسطي، أو في فضاءات انتمائهما، وعلى وجه الوجه تطور العلاقات في شمال افريقيا ومستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الافريقي.

وكان وزير الخارجية الجزائري استهل زيارته لتركيا بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، ونقل له رسالة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

وبحث وزير الخارجية الجزائري مع الرئيس التركي، أزمة النيجر، إلى جانب التأكيد على ضرورة مواصلة العمل معه على تعزيز العلاقات الجزائرية-التركية في ظل الثقة التامة والتطلعات الدائمة والطموحة.

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