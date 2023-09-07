مبادرة كلنا واحد.. مدير أمن أسيوط يتفقد معارض "أهلا مدارس"

افتتح اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اليوم الخميس عدد من معارض " أهلا مدارس " ضمن مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

حيث قام مدير أمن أسيوط بتفقد 3 معارض مقامين بمدينة أسيوط " بميدان أسماء الله الحسنى ، ميدان المنفذ ، ميدان المجذوب " والاستماع إلى عدد من المواطنين أثناء شراء مستلزمات المدارس من شنط وزي مدرسي وأدوات كتابية وذلك بتخفيضات تصل إلى 30% من جميع المستلزمات

و قال اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط أن معارض أهلا مدارس التي أطلقتها وزارة الداخلية بجميع مدن محافظة أسيوط مساهمة من الوزارة في تفعيل الدور المجتمعي بين الشرطة والمواطنين ومشاركتهم في مواجهه ظروف المعيشة وأوضح مدير الأمن أن المعارض شملت ثلاثة أماكن في أسيوط وذلك بمنطقة الأزهر وميدان المجذوب وميدان المنفذ وسط المدينة والتي يمر بها عدد كبير من المترددين علي مدينة أسيوط إضافة إلى عدد من المعارض بمراكز المحافظة.

يذكر أن مديرية أمن أسيوط أقامت 12معرضا بثلاثة مقرات داخل مدينة أسيوط وعدد 9 معارض آخرين بواقع معرض بكل مركز ومدينة بنطاق المحافظة وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العميد احمد مصطفي مدير مباحث التموين والعقيد وائل نجاتي وكيل مباحث التموين.