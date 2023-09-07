حوّلوهم لمحاكمة عسكرية | مناشدة عاجلة من مصطفى بكري على الهواء

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قضية زيادة الأسعار قضية مهمة، ولابد من العمل على وجود حلول عاجلة لها، مشيرا إلى أنه قد طالبت أكثر من مرة بإحالة من يعمل على ارتفاع الأسعار للمحاكمة العسكرية".

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك استغلال من بعض التجار ضد المواطنين، معلقا “الأسعار لا تطاق ونناشد بأنه لا بد من وجود اجراءات رادعة ضد عملية الإستغلال التي تتم”.

وفق خطة طموحة

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الطبقة المتوسطة تعاني، والرئيس تحدث عن تلك المعاناة، ولكن على الرغم من ذلك الدولة المصرية تسير وفق خطة طموحة".