أخبار الفن.. خروج ياسر صادق من العناية المركزة ونيللى كريم تكشف تفاصيل أزمة فيلمها مع محمد رمضان

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

أعلن الموسيقار عمر خيرت أنه يقدم الليلة فى حفل ختام مهرجان القلعة للموسيقي، أعمال موسيقية جديدة ستكون مفاجأة الجمهور.



وأضاف عمر خيرت خلال لقائه عبر قناة الحياة على هامش حفل الختام أنه سوف يقدم مساء اليوم مقطوعتين موسيقتين جديدتين متمنيا أن تنال اعجاب الجمهور.



كشفت الفنانة رانيا يوسف عن قائمة الأعمال التى تقوم بتصويرها خلال هذه الفترة من أجل عرضها مع نهاية العام الحالي.



وقالت رانيا يوسف على هامش حفل جولدن أوررد والذى يتم تكريمها فيه خلال هذه النسخة أنها تعمل حاليا على تصوير أكثر من مشروع فني.



أحيا مساء اليوم كل من أحمد سعد وروبي حفلا غنائيا داخل إحدى الجامعات الخاصة وسط حضور عدد كبير من جمهورهما هناك.



وقدم الثنائى لأول مرة أغنية ياليالي على المسرح وسط تفاعل كبير من الحضور وحرصت روبي على تقديم وصلة رقص على أنغام أغنيتها الجديدة مع أحمد سعد.



وقدم الثنائى خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيهم القديمة والجديدة.



أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن ماستر كلاس للتمثيل يقدمها الفنان السوري جمال سليمان بالدورة ال ٣٩ للمهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من ٣ إلي ٨ أكتوبر المقبل.

كشفت الفنانة نيللى كريم تفاصيل مسلسلها الجديد والذى تقدمه فى موسم رمضان عام 2024.



وأكدت نيللى كريم خلال لقائها عبر إذاعة 9090 مع الإعلامية فاطمة مصطفى أنها سوف تقدم فى موسم رمضان القادم مسلسل كوميدي قائلة : أنا تعبت من المسلسلات التقيلة وتعبت نفسيا منها.



حلت الفنانة نيللى كريم ضيفة على راديو 9090 ضمن حلقة جديدة من حلقات برنامج الإعلامية فاطمة مصطفى.



وتحدثت نيللى كريم خلال الحلقة لأول مرة عن سبب أزمة فيلم ع الزيرو وعدم حضورها العرض الخاص له، قائلة: فيلم ع الزيرو أنا بعتبر نفسي طلعت فيه ضيفة شرف، لأن البطولة كانت بين محمد رمضان والطفل.



أكد الفنان أشرف زكي في تصريحات لـ صدى البلد خروج الفنان ياسر صادق من العناية المركزة وتحسن حالته الصحية.



وقال في تصريحات لـ صدى البلد ان حالة الفنان مستقرة الآن، ويتماثل للشفاء.

وتعرض الفنان ياسر صادق لوعكة صحية مفاجأة دخل على إثرها الي العناية المركزة.

وطالب المخرج المسرحي مراد منير الجمهور بتوجيه الدعوات للفنان ياسر صادق بالشفاء وذلك بعد إعلانه عن دخوله العناية المركزة اليوم الخميس دون ذكر أسباب مرضه.