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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن .. سفاح الجيزة الحلقة 5.. عمر خيرت يسحر الجمهور

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

بإطلالة ملفتة .. لقاء الخميسي تشارك الجمهور أحدث صورها عبر انستجرام

شاركت الفنانة لقاء الخميسي ، جمهورها صورا جديدة لها ، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

نيكي باديري .. عرض أفريقي يناقش فكرة السلطة الذكورية على خشبة التجريبي

على خشبة المسرح القومي، قُدم العرض الكونغولي الزامبي البلجيكى المشترك "Neci Padiri - نيكي باديري" وهي من تأليف وإخراج مايكل فابريس ديسانكا كابيا

 

سـ.فاح الجيزة الحلقة 5.. هل تقتل ركين سعد ؟

تصدرت الحلقة الخامسة من مسلسل سـ.فاح الجيزة تريند مواقع التواصل الإجتماعي حيث شهدت الحلقة أحداث مثيرة فقد تابعها الجمهور بشغف ليعرف مصير ركين سعد وهل سيقتلها السفاح ام لا، وهل سيصل باسم سمرة الي الحقيقة ويقع السفاح.

 

ممثلة خطر .. شريف منير يوجة رسالة لـ مني زكي

شارك الفنان شريف منير جمهورة صورة جديدة برفقة نجوم الفن عبر حسابه بموقع انستجرام.


 

ختام محكى القلعة .. عمر خيرت يسحر الجمهور

انهى مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر دورته 31 بعد فعاليات ماراثونية اقيمت على مسرح المحكى

اخبار الفن الأخبار المحلية الدكتور خالد داغر الدولي للموسيقى والغناء الساعات الماضية الفنان شريف منير

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