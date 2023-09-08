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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ورشة عن فن الإيبوكسى فى بيت السناري لهواة الحرف اليدوية

صدى البلد

يقيم بيت السناري بالسيدة زينب التابع لمكتبة الإسكندرية ورشة عمل عن فن الإيبوكسى أو فن الريزن وهو الفن الذى ينتج الفناون من خلاله أشكالا ذات جمالية خاصة، والتى من المقرر أن تبدأ بمجرد اكتمال العدد، وتستهدف الشباب 16 سنة فما فوق، بشرط الحجز المسبق، وبحد أقصى 15 مشترك.

والريزن أو إيبوكسي الراتنجات مادة كيمائية تعتبر أحد أنواع اللدائن الصلبة بالحرارة، ذات مركبين: أساس  ومصلب وهي شديدة الالتصاق ومقاوم للاحتكاك والمواد الكيماوية سواء كانت أحماض أو قواعد أو مذيبات، حيث تتشكل طبقة عازلة عند جفافها. تستخدم كطلاء أو مونة أو لاصق.

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ورش حكي ومسرح عرائس بثقافة جنوب سيناء

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قصور الثقافة تنظم ورش حكي ومسرح عرائس بجنوب سيناء

 تركز الورشة على التعريف بماهية "فن الريزن"، وهو فن يدوي مميز ينتج عنه تصميمات تستخدم في مجال الإكسسوارات، حيث سيتم التعرف على الأدوات المطلوبة واستخداماتها، واحتياطات الأمان اللازمة، والخطوات الأساسية لعمل الريزن، بالإضافة إلى كيفية عمل إكسسوارات ولوحات ريزن من خلال توضيح الألوان المستخدمة ونسبتها في معادلة تحضير الريزن.

تقدم الورشة الفنانة نرمين عبد العليم؛ وهي مهندسة ديكور تمتلك خبرة كبيرة في مجال فن الريزن، حيث قامت بتقديم العديد من الورش التعليمية والتدريبية لتعليم هذا الفن.

وتهدف الورشة إلى تعليم المشتركين هواية وحرفة رأس مالها صغير لمن يرغب في عمل مشروع صغير، ولكل من له هواية الأعمال اليدوية، وكذلك تصميم أعمال فنية مميزة، وإضفاء لمسة من الاختلاف على أثاث المنزل.

بيت السناري الحرف اليدوية السيدة زينب ثقافة جنوب سيناء قصور الثقافة

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