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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: نسعى لتحقيق الأمان والسلامة في الطرق والشوارع

تمهيد الشوارع بمدينة
تمهيد الشوارع بمدينة ديروط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على مواصلة تنفيذ أعمال الرصف بعدد من الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتسخير الامكانات المتاحة وتذليل العقبات أمام تحسين مستوى البيئة والارتقاء بالمظهر الجمالي لإحياء ومراكز المحافظة بكافة الطرق الممكنة.

وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خلق بيئة نظيفة وحضارية، مشيراً إلى ضرورة متابعة مراحل العمل والإشراف المباشر والتواجد الميداني للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والإنتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن وفقاً للجدول الزمني المقرر.

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وأوضح محافظ أسيوط أنه جاري إنشاء أرصفة وتركيب البلدورات وبلاط الانترلوك وذلك عقب ازالة المخالفات والتعديات على حرم الطريق لعدد من الشوارع بمدينة ديروط من بينها شارع القادسية متفرع من شارع فاطمة الزهراء بمنطقة القرشية وازالة بشارع مدرسة أبوجبل في منطقة أبو جبل ، وشارع أبي الدرداء ، وميدان أبوجبل الصغير ووضع بلدورات لإنشاء رصيف للمارة وتمهيداً لأعمال الرصف التي سيتم تنفيذها بهذه الشوارع وفقاً للخطة الاستثمارية للمركز خلال العام الحالي 2023/2024

 فضلاً عن تمهيد وتسوية طريق دشلوط الرئيسي وقرية نزلة ساو وطريق قرية أبو كريم وغيرها من الشوارع والمناطق بالقرى والمدينة وذلك لتسهيل النقل والانتقال على أن يتم استكمال باقي الشوارع تباعاً لتعطي الشكل الحضاري والجمالي لمدينة ديروط وذلك بإشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، وحسام عبدالناصر يوسف وحسام الدين خديوي نائبا رئيس المركز ومسئولي الاشغالات والمرافق والرصف وبمشاركة مسئولي الإدارات والنظافة والمخلفات الصلبة والرصف والاشغالات بالمركز وباستخدام المعدات اللازمة لذلك من الحملة الميكانيكية للمركز كـ(الجليدر ، اللوادر ، الحاويات ، ... ) وبالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله.

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