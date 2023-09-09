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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

عمق 1000 متر.. محاولات لإنقاذ أمريكي من ثالث أعمق كهف في تركيا

صدى البلد

واقعة حزينة شهدتها دولة تركيا، بعد وجود شخص عالق داخل كهف، وتتواصل الجهود التركية لتقوم بإنقاذه واستمرت لليوم الخامس علي التوالي عملية الانقاذ من داخل الكهف التركي.


 

ومن جانبه ذكر المتحدث باسم الجمعية التركية لاستكشاف الكهوف، يامان أوزاكين، أن فريقا مؤلفا من 150 خبير كهوف يعمل منذ الأحد الماضي من أجل إنقاذ العالم الأمريكي.


 

وينتمى الرجل العالق،  40 عاما  إلى فريق دولي يجري أعمالا بحثية في ثالث أعمق كهف في تركيا، وأصيب العالم الأمريكي بنزيف في المعدة خلال عملية الاستكشاف على عمق 1250 متر.


 

ونجح زملاؤه بالفريق في نقله إلى مخيم على عمق ألف متر تحت الأرض، لكنه الآن عالق، ويتعين انتشاله باستخدام معدات خاصة لا تتلاءم مع المرور عبر الأجزاء الضيقة للكهف.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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