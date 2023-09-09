مفتي دبي: الفتوى أبرز المخاطر في الشريعة الإسلامية

قال أحمد الحداد مفتي دبي، إن الفتوى أخطر المخاطر في الشريعة الإسلامية لما لها من أثر فعال في حياة الناس.

وأضاف مفتي دبي ، خلال كلمته في المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الفضاء الإلكتروني هو من يوصل الفتوى للمستفتي، فهو من نعم الله على عباده قال تعالى:" سنريهم آياتنا في الآفاق".

وتابع: طلاب العلم عليهم الاستفادة من التكنولوجيا فهي تسهل لهم الوصول للعلماء وهو من الأمور الإيجابية أما

مخاطر الفتوى فقد يكون المتصدر للفتوى غير مؤهل للفتيا فيفتي بغير علم لذا التكنولوجيا لها مميزاتها وسلبياتها.

وانطلقت ، فعاليات مؤتمر: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، الذي يعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من ٩ إلى ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣م.

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المؤتمر نائبا عن مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والقيادات الدينية، يتقدمهم الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني نائبا عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.