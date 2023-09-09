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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف الفلسطيني: ما دامت مصر بخير فالأمة كلها بخير

صدى البلد

قدم الشيخ حاتم حلمي البكري وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بفلسطين الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذا الاختيار الرائد والرائع لموضوع هذا المؤتمر الذي أتى في أوانه وزمانه، مؤكدًا أنه ما دامت مصر بخير فالأمة كلها بخير، ومقدمًا الشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبًا، ولسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لهذا المؤتمر، مؤكدًا أن هذا المؤتمر تأسيس لمرحلة مقبلة لها آمالها وتحدياتها، ونأمل أن يخرج بتوصيات ومخرجات هامة قابلة للتطبيق، وأنه على المؤسسات الدعوية أن تكون حاضرة وبقوة في مجال الفضاء الإلكتروني، فنحن إن لم نملأ هذا الفضاء بأفكار ديننا الوسطي المستنير ملأه غيرنا بما يهدم ولا يبني.

وأكد وزير الأوقاف الفلسطيني أننا إن لم نكن نحن من يضع خطابًا دينيًّا يليق بحضارتنا الدينية والعربية حتى يخرجنا من هذه الأحداث التي أصابتنا، سيضعه غيرنا ليسوقنا إلى عالم مظلم، كما يجب أن نعمل بما يجمع الصف ويؤلف القلوب تحت راية واحدة وفكرة واحدة، مؤملًا أن يوحد هذا المؤتمر جهود وزارات الأوقاف، وأن نخرج منه بوثيقة تحتم على كل وزارات الأوقاف أن تعمل بها في المرحلة المقبلة.

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