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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تفتح مجالها الجوي لنقل المساعدات الإنسانية إلى المغرب

الجزائر
الجزائر

أعلنت الجزائر، اليوم السبت، فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية لنقل المساعدات الإنسانية إلى المغرب، إثر الزلزال المدمر الذي ضرب وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن الرئاسة الجزائرية أصدرت بيانا إثر زلزال المغرب لفتح المجال الجوي وإبداء الاستعداد للمساعدة.

وجاء في البيان أن السلطات الجزائرية العليا قررت "فتح مجالها الجوي أمام الرحلات لنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين".

وأضافت أن الجزائر تبدي "استعدادها التام لتقديم المساعدات الانسانية للمغرب ووضع كافة الامكانيات المادية والبشرية إثر الزلزال العنيف الذي ضرب هذا البلد".

وقالت: "على إثر الزلزال العنيف الذي أصاب مناطق من المملكة المغربية، أبدت السلطات الجزائرية العليا، استعدادها التام لتقديم المساعدات الانسانية ووضع كافة الامكانيات المادية والبشرية، تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق، وذلك في حال طلب من المملكة المغربية".

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