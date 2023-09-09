الأعنف منذ قرن.. صحفي مغربي: نطاق الزلزال تجاوز 500 كيلو متر

كشف محمد بوخصاص الكاتب الصحفي المغربي، آخر مستجدات وتطورات زلزال المغرب المدمر الذي وصلت قوته لـ 7.2 درجة.

وقالت محمد بوخصاص في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" الزلزال الذي تعرض له المغرب هو الأعنف منذ أكثر من قرن ".

وأضاف محمد بوخصاص:" زلزال المغرب كان أعنف من زلزال عام 2004 في المملكة المغربية ".

وتابع محمد بوخصاص:" نطاق الزلزال الحالي تجاوز 500 كيلومتر وقوة الزلزال كانت كبيرة والمواطنون خرجوا إلى الشوارع خوفا من الهزات الارتدادية ".

واكمل محمد بوخصاص:" هناك ضحايا كثر حيث وصل عدد الضحايا لـ 1037 حالة وفاة جراء الزلزال".