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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

زلزال المغرب اليوم.. شيخ الأزهر يعزي أسر الضحايا ويتمنى الشفاء للمصابين

زلزال المغرب اليوم
زلزال المغرب اليوم

قدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خالص التعازي في ضحايا زلزال المغرب اليوم، والذي راح ضحيته المئات من المواطنين.

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زلزال المغرب اليوم

وقال شيخ الأزهر، في منشور تعازي زلزال المغرب اليوم، الذي نشره على صفحته على “فيس بوك”: “نعزي أنفسنا، ونعزي المملكة المغربية؛ ملكًا وشعبًا وحكومةً، في ضحايا الزلزال العنيف الذي خلف مئات الضحايا والمصابين، وندعو الله أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب أهلهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر في مصابهم الجلل، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل”.

زلزال المغرب اليوم

كما تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، والشعب المغربي، في ضحايا زلزال المغرب 2023 الذي ضرب عددًا من الأقاليم والمدن، وأسفر عن وقوع المئات من الضحايا والمصابين. 

زلزال المغرب 2023

وأعرب الأزهر الشريف عن تضامنه الكامل مع المملكة المغربية في مصابها الجلل، وتعاطفه مع أهالي الضحايا والمصابين، داعيًا المولى أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب أهليهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسُّلوان، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما يتضرع شيخ الأزهر، إلى المولى- عز وجل-؛ أن تتجاوز المملكة المغربية آثار هذه الكارثة، وأن يحفظ أمتنا العربية والإسلامية من شرور الكوارث والزلازل، وأن يُنزل سكينته وأمنه على الإنسانية جمعاء. 

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