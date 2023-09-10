أخبار التعليم | طالبة الطرف الصناعي: الرضا بقضاء الله سر استكمال دراستي وتخرجي.. انطلاق أسبوع شباب الجامعات بحضور وزيري التعليم العالي والشباب والرياضة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة الفيوم تنعى الدكتور صبحي هلال أستاذ الجيولوجيا بكلية الزراعة

نعى الدكتور ياسر حتاته رئيس جامعة الفيوم وفاة الدكتور صبحي هلال، أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم - جامعة الفيوم، حيث أصدر بيان قال فيه ، ببالغ الحزن والأسى ينعى الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة الجامعة، وفاة الدكتور صبحي هلال، أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم - جامعة الفيوم، سائلين الله- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

تعليم قنا تناقش استعدادات الإدارات التعليمية للعام الدراسي الجديد

ناقش الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، خطة عمل واستعدادات المديرية والإدارات التعليمية، للعام الدراسي الجديد2023-2024م و التأكيد على تفعيل القرارات الوزارية.

الرضا بقضاء الله سر استكمال دراستي وتخرجي.. طالبة الطرف الصناعي تكشف التفاصيل

في يوم 24 سبتمبر 2021 فقدت خلود السيد ساقيها وهى فى فرقة الثالثة المعهد العالي للتعاون الزراعي أثر حادث أليم في قرية المزارقة بمحافظة الشرقية كانت ترتدي فستانا جميلا لحضور حفل زفاف ابن عمها ولكن يشاء القدر تتعرض لحادث أليم يحول الزفاف إلي حزن شديد ورغم ذلك تحدت كل الصعاب وفرحت الجميع بتخرجها منذ 5 ايام من المعهد العالي للتعاون الزراعي في شبرا الخيمة بعد إجراء عملية بــتر رجلها اليمنى إثر حــادث بالشرقية.

للطلاب الجدد.. المصروفات الدراسية لكلية التربية بجميع أقسامها

كشفت كلية التربية جامعة عين شمس مصروفات الدراسية لطلاب الفرقة الأولي الجُدد أقسام وبرامج كلية التربية لطلاب الفرقة الأولى الجدد(أقسام عامة وأقسام خاصة).

انطلاق أسبوع شباب الجامعات بحضور وزيري التعليم العالي والشباب والرياضة

انطلق أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر، من داخل جامعة حلوان، بحضور كلا من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أفضل الكليات والمعاهد لطلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023 ، بدأ تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 للطلاب الناجحين من الثانوية العامة في الدور الثاني ويمكن لطلاب المرحلة الثالثة .