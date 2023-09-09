أفضل الكليات والمعاهد لطلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023 ، بدأ تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 للطلاب الناجحين من الثانوية العامة في الدور الثاني ويمكن لطلاب المرحلة الثالثة .

الأماكن المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة



وأتاحت الوزارة لطلاب المرحلة الثالثة فرصة الانضمام لعدد من الجامعات الحكومية ويمكن للطلاب معرفة كافة الاماكن الشاغرة في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 من خلال هذا الرابط اضغط هنا

قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن أفضل طرق لاختبار كلية مناسبة هي أن يكون الطالب غير مقيد بآراء من حوله بالإضافة إلى أن يختار الطالب الكلية وفق متطلبات سوق العمل.

وطالب الدكتور حسن شحاتة الأسرة أن تبحث عن الفرص الحقيقية للطالب والابتعاد عن مسميات كليات قاع وقمة والالتفات الي الكليات التي تؤمن مستقبل الطالب مشيرا إلى أن التعليم الذاتي ضرورة يتجه إليه الطلاب التى تؤهلهم للمهن الجديدة والمتطورة، وفى حال فرض عليهم المجموع وشروط التنسيق كليات بعينها فهذا لا يعنى توقف طموحهم أو رغبتهم العملية.

قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إنه سبق وتحدثنا عن عن تغيرات الكليات في المستقبل، لافتا إلى أن العالم باجمع يتجه نحو التكنولوجيا الحديثة والكليات ذات الصلة بالتكنولوجيا.

وأشار حسن شحاتة إلى أن الجامعات المصرية لديها طفرة غير مسبوقة في عدد الكليات حيث الجامعات المصرية تفتتح برامج وكليات جديدة كل عام تواكب سوق العمل.

افضل الأماكن الشاغرة للشعبتين في تنسيق المرحلة الثالثة

ويستعرض موقع صدي البلد افضل الأماكن الشاغرة للشعبتين الادبي والعلمي وهي كالاتي :

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