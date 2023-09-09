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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أفضل الكليات والمعاهد لطلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023 ،  بدأ تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 للطلاب الناجحين من الثانوية العامة في الدور الثاني  ويمكن لطلاب المرحلة الثالثة .

 

الأماكن المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة


وأتاحت الوزارة لطلاب المرحلة الثالثة فرصة الانضمام لعدد من الجامعات الحكومية ويمكن للطلاب معرفة كافة الاماكن الشاغرة في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 من خلال هذا الرابط اضغط هنا

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للطلاب الجدد.. المصروفات الدراسية لكلية التربية بجميع أقسامها

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الرضا بقضاء الله سر استكمال دراستي وتخرجي.. طالبة الطرف الصناعي تكشف التفاصيل

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عين شمس تهنئ وزير التعليم العالي لمنحه الدكتوراة الفخرية من جامعة ايست لندن

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بشري سارة بشأن مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني

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أخبار التعليم.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات.. قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس 2024 واستعدادات بدء الدراسة

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جامعة عين شمس في أسبوع| فريق كورال الحقوق يتوج بالمركز الأول .. وورشة تدريبية مجانية للطلاب عن توليد الأفكار الإبداعية للمشروعات

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جامعة الطفل في ضيافة كلية التمريض بـ عين شمس

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موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات

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جامعة عين شمس تستعد لاستقبال طلابها الجدد.. تفاصيل

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تعليم الكبار تحتفل باليوم العالمي لـ محو الأمية

قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن أفضل طرق لاختبار كلية مناسبة هي أن يكون الطالب غير مقيد بآراء من حوله بالإضافة إلى أن يختار الطالب الكلية وفق متطلبات سوق العمل.

وطالب الدكتور حسن شحاتة الأسرة أن تبحث عن الفرص الحقيقية للطالب والابتعاد عن مسميات كليات قاع وقمة  والالتفات الي الكليات التي تؤمن مستقبل الطالب مشيرا إلى أن التعليم الذاتي ضرورة  يتجه إليه الطلاب  التى تؤهلهم للمهن الجديدة والمتطورة، وفى حال فرض عليهم المجموع وشروط التنسيق كليات بعينها فهذا لا يعنى توقف طموحهم أو رغبتهم العملية.

قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إنه سبق وتحدثنا عن عن تغيرات الكليات في المستقبل، لافتا إلى أن العالم باجمع يتجه نحو التكنولوجيا الحديثة والكليات ذات الصلة بالتكنولوجيا.

وأشار حسن شحاتة إلى أن الجامعات المصرية لديها طفرة غير مسبوقة في عدد الكليات حيث الجامعات المصرية تفتتح برامج وكليات جديدة كل عام تواكب سوق العمل.

افضل الأماكن الشاغرة للشعبتين في تنسيق المرحلة الثالثة 
ويستعرض موقع صدي البلد افضل الأماكن الشاغرة للشعبتين الادبي والعلمي وهي كالاتي :

آداب انتساب موجه 
تربة نوعية فنية
تربية رياضية بنين
تربية رياضية بنات
تربية موسيقية
تربية 
تربية نوعية موسيقية
حقوق

تنسيق الجامعات 2022

خدمة اجتماعية

الفني التجاري بسوهاج

الفني التجاري بقويسنا

ك.ت. فني صناعى

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تربية (تعليم ابتدائي)

تربية (طفولة)

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