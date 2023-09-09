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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شراكة من أجل التنمية والاستثمار.. وممر اقتصادي يربط الهند والشرق الأوسط بأوروبا|تقرير

صدى البلد

نشر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على حسابه الرسمي على موقع X صورة تجمعه بالرئيس الأمريكي جو بايدن وولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان تحت عنوان “تعزيز نمو البنية التحتية، وتعزيز الاتصال”.

وعلى هامش قمة العشرين، التقى مودي بالزعيمين بن سلمان وبايدن، وتعليقاً على اللقاء قال رئيس الوزراء 
“انضم قادة آخرون إلى حدث خاص حول الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا”.

وأضاف “سيعمل على تسهيل زيادة الاستثمار في تطوير البنية التحتية وتعزيز الاتصال داخل الهند والشرق الأوسط والمناطق الأوروبية”.

كما بحث رئيس وزراء الهند مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، مختلف جوانب "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" و"الشراكة الاقتصادية الشاملة" بين الدولتين.

وبحث الطرفان، الفرص الواعدة لتعزيزهما بما يسهم في استدامة التنمية والازدهار لشعبي البلدين، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الهند، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم السبت.

واستعرض رئيس الإمارات وناريندرا مودي، مسارات تطور التعاون الثنائي خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتي تخدم أهداف البلدين لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.
وتبادل الطرفان خلال اللقاء، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء إلى القضايا المطروحة المطروحة على أعمال القمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الهند وأهميتها في مواصلة دفع العمل الجماعي المشترك خاصة في مجالات الاستدامة والحفاظ على موارد البيئة وتعزيز العمل المناخي بما يعود بالخير والنماء على الجميع ويسهم في تحقيق مستقبل أفضل للإنسانية.

وأكد رئيس الإمارات ورئيس وزراء الهند في هذا السياق، دعم البلدين العمل الجماعي الدولي المشترك وإيمانهما بأهمية دوره في تعزيز الاستقرار والازدهار في العالم .

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