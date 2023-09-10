3 ضربات جديدة للزمالك| فيفا يهدد "الأبيض".. صدمة بسبب دوري السوبر.. وأزمة مترجم وأوسوريو

واجه نادي الزمالك العديد من الأزمات خلال الساعات الماضية جاء أبرزها أزمة مترجم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الي جانب التهديد بالحرمان من المشاركة في بطولة جديدة.

ويواجه نادي الزمالك منافسة قوية من جانب الرجاء المغربي بشأن المشاركة فى دوري السوبر الأفريقي بعد منع فريق بيترو اتليتكو الأنجولي لمدة عامين من مزاولة النشاط الرياضي .

صدى البلد يستعرض أبرز أزمات نادي الزمالك خلال الساعات الأخيرة.

الرجاء يصدم الزمالك في دوري السوبر الإفريقي

خاطبت إدارة نادي الرجاء المغربي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف من أجل المشاركة ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي.



وتضمن طلب نادي الرجاء المغربي لـ كاف الحلول بديلا عن نادي بيترو اتليتكو الأنجولي في منافسات دوري السوبر الإفريقي.

وتعرض نادي بيترو اتليتكو لعقوبات منع النشاط الرياضي لمدة عامين من قبل الاتحاد الأنجولي لكرة القدم لوجود شبهة فساد.

وأسفرت قرعة دوري السوبر الإفريقي عن مواجهة نادي بيترو اتليتكو الأنجولي نظيره صن داونز الجنوب افريقي .

ويلقي نادي الرجاء المغربي دعما من جانب فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية من أجل المشاركة ضمن منافسات دوري السوبر الإفريقي رفقة مواطنه نادي الوداد البيضاوي.

وطلب نادي الرجاء من فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية التدخل لدى كاف من أجل استثناء بند عدم مشاركة ناديين من دولة واحدة للمشاركة في دوري السوبر الإفريقي.

كانت أنباء تواردت حول مفاضلة الكاف بين الزمالك ونادي الرجاء المغربي كي يحل بديلا عن نادي بيترو اتليتكو الأنجولي بعد عقوبات اتحاد بلاده الأخيرة.



الاتحاد الدولي يهدد الزمالك

يواجه الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك أزمة جديدة فى الاتحاد الدولي لكرة اليد.

جاء ذلك بعدما تلقي نادي الزمالك طلبا من الاتحاد الدولي لكرة اليد بسداد 115 ألف دولار لصالح جيمس باركر لاعب الفريق السابق.



وحذر الاتحاد الدولي لكرة اليد نادي الزمالك أنه في حال عدم السداد لن يستطيع الزمالك المشاركة في بطولة أفريقيا لكرة اليد القادمة.

أزمة مترجم الزمالك



وجه الدكتور كرم البنا المدير الفني السابق لأكاديمية نادي برشلونة الإسباني انتقادات حادة بشأن مترجم المدير الفني لفريق الزمالك.

وقال كرم البنا عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: منذ قليل علي قناة نادي الزمالك مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك

وجدت مشكلتين الأولي في الترجمة وهي ترجمه غير منضبطة وعلي المترجم أن يعرف الفرق بين ترجمته للسياح أمام الأهرامات والأماكن السياحية وترجمة المصطلحات الرياضية.

وتابع: ما وصل للجمهور ليس هو ما قاله المدير الفني لنادي الزمالك فما بالنا بما يحدث في كيفية نقل ما يريده المدير الفني للاعبين.

وأضاف: هذا ما حذرت منه مسؤولي نادي الزمالك عندما استقدموا المدير الفني وما قامت به المترجمة وهي فتاه أثناء المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب وحدث التغيير ولكن واضح ان التغيير تم في نوع الجنس من مترجمة إلي مترجم

وواصل: المشكلة الثانية هذا المدير الفني سيستنزف أموال نادي الزمالك دون ان يقوم بأي طفره حقيقية في سبيل النهوض فنيا بمستوي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

واختتم حديثه قائلا: اللهم إني قد بلغت وبالتوفيق للنادي الزمالك العريق وجماهيره المخلصة.

