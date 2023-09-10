درع السليكون.. إمدادات أشباه الموصلات تعرض الصناعات العالمية للخطر

تعد أشباه الموصلات مكونًا رئيسيًا للمنتجات التي نستخدمها كل يوم، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والسيارات - وأغلبها مصنوعة في تايوان.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ليورونيوز إن "الأزمة" بين الصين وتايوان ستؤثر على كل دولة على وجه الأرض و كان يتحدث، وسط تصاعد التوترات بين البلدين، حيث أجرت الصين مناورات عسكرية حول جزيرة تايوان، التي تعتبرها بكين مقاطعة انفصالية.

وفقا للتقارير الصحفية، فإن أي اندلاع للأعمال العدائية في تايوان يمكن أن يكون له العديد من العواقب الاقتصادية والأمنية في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، قد يكون أحد أكثر هذه التأثيرات تأثيرًا هو إنتاج رقائق أشباه الموصلات.

أشباه الموصلات تجعل العالم يدور. فهي مكونات أساسية للمنتجات والأجهزة والبنية التحتية الرقمية؛ من الهواتف الذكية والسيارات إلى الرعاية الصحية والمعدات العسكرية.

مع تحول العالم إلى عالم رقمي أكثر من أي وقت مضى، مع وجود المزيد من الأجهزة التي تدعم إنترنت الأشياء، والمزيد من الذكاء الاصطناعي، والمزيد من الحوسبة السحابية والحوسبة الكمومية، فإن الطلب على أشباه الموصلات سوف ينمو.

تعد تايوان أكبر منتج للرقائق في العالم بفارق كبير - وهي نقطة أشار إليها بلينكن في مقابلته مع يورونيوز.

تعهدت الصين بإعادة توحيد جزيرة تايوان الديمقراطية مع البر الرئيسي، وهو الهدف الذي تفسره الدول الغربية على أنه لغة مشفرة لتدخل عسكري محتمل واسع النطاق في وقت ما في المستقبل.

من المتوقع أن تصبح صناعة تبلغ قيمتها تريليون دولار بحلول عام 2030، وفقا لتقرير صادر عن شركة الاستشارات ماكينزي آند كومباني.

نظرًا لأهميتها في العديد من المنتجات، فإن تعطيل تصنيع الرقائق له آثار شديدة على سلسلة التوريد العالمية. وقد ظهر ذلك خلال جائحة كوفيد-19، عندما دفعت طلبات العمل من المنزل مصانع الرقائق إلى الإغلاق في عام 2020.

إن ارتفاع الطلب على الإلكترونيات للأشخاص الذين يعملون من المنزل بسبب أوامر الإغلاق يعني زيادة في الطلب على الرقائق - وعندما بدأت المصانع في إعادة فتحها، كان هناك بالفعل تراكم في الطلبات.

أدى ذلك إلى نقص السيارات الجديدة التي يتم تصنيعها، حيث واجه صانعو الرقائق صعوبة في الاستجابة للطلب المتزايد.

دور تايوان في إنتاج أشباه الموصلات

تعد تايوان أكبر منتج لأشباه الموصلات في العالم على الإطلاق. وتنتج أكثر من 60 في المائة منها على مستوى العالم، وأكثر من 90 في المائة من أكثرها تقدما.

تمتلك أكبر شركة منتجة لها، شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC)، نحو 54% من حصة السوق العالمية، وتقوم بتوريد الرقائق لشركات مثل أبل، وكوالكوم، ونفيديا.تبلغ حصة الولايات المتحدة من السوق نحو 12 في المائة، في حين تمثل حصة الدول الأوروبية مجتمعة 9 في المائة فقط.

لدى كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خطط لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات. وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنهم يريدون زيادة حصة أوروبا إلى 20 في المائة بحلول عام 2030، في حين أقرت الحكومة الأمريكية العام الماضي قانون رقائق البطاطس، واستثمرت المليارات في تصنيع أشباه الموصلات.

كيف يمكن أن يؤثر العدوان الصيني تجاه تايوان على العرض نظراً لشبه احتكار تايوان لإنتاج الرقائق المتقدمة، فإن أي اشتباك عسكري بين الصين وتايوان سيكون له تداعيات هائلة على مستوى العالم.

أطلق بعض المحللين على هيمنة تايوان على إنتاج أشباه الموصلات اسم "درع السيليكون" - وهذا يعني أنه بسبب أهميتها العالمية في إنتاج العناصر الأساسية للإلكترونيات، يمكن منع الصين من إجبارها على العودة إلى حظيرتها.

تثير التدريبات العسكرية الأخيرة التي أجرتها الصين حول الجزيرة تساؤلات حول مدى قوة الدرع.

النقص العالمي في أشباه الموصلات

لا يزال النقص العالمي في أشباه الموصلات الذي ترسخ في عام 2021 يتردد صداه في جميع أنحاء صناعة السيارات، مما يترك شركات صناعة السيارات تتصارع مع جداول الإنتاج المنخفضة وخسائر مذهلة في الإيرادات.

لماذا يوجد نقص في أشباه الموصلات؟

إن مشكلات سلسلة التوريد العالمية، المنتشرة في مختلف الصناعات بما في ذلك تصنيع السيارات وأشباه الموصلات، تدعم النقص في أشباه الموصلات. وقد أدت هذه المشكلات إلى تفاقم بعضها البعض، مما أدى إلى تفاقم نقص الرقائق.

تأخيرات التصنيع

يواصل قطاع التصنيع صراعه مع تداعيات جائحة كوفيد-19 المستمرة، خاصة في الصين وتايوان، الدولتان الرائدتان في إنتاج أشباه الموصلات في العالم. أدى نقص العمالة وتحديات القوى العاملة الأخرى إلى تأخير إنتاج الرقائق. بالإضافة إلى ذلك، أدت عمليات الإغلاق التي فرضتها الحكومة إلى إيقاف خطوط الإنتاج بشكل دوري.

تأخيرات الشحن

أثرت الاضطرابات في صناعة الشحن بشكل كبير على تدفق المواد الخام وشحن منتجات أشباه الموصلات النهائية. وقد ساهمت تحديات العمل المماثلة مثل الصناعات الأخرى وإغلاق الموانئ في مراكز الشحن الرئيسية مثل نينغبو، الصين، بسبب تفشي فيروس كورونا (COVID-19)، في هذه التأخيرات.

نقص المواد الخام

حتى عندما تعود القدرة التصنيعية إلى طبيعتها، فإن تأمين المواد الخام اللازمة لإنتاج أشباه الموصلات يظل يشكل تحديا. تهيمن الصين على إنتاج مواد أشباه الموصلات المهمة مثل السيليكون والجرمانيوم وزرنيخيد الغاليوم. كما أثرت قضايا العمل وسلسلة التوريد على الصناعات المرتبطة بهذه المواد. علاوة على ذلك، ظهر نقص متزايد في النيون، الضروري لتصنيع أشباه الموصلات، بسبب الصراعات المستمرة في أوكرانيا، المورد الرئيسي لغاز النيون.