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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تنبأ بـ زلزال المغرب.. خبير فلك: أتوقع فيضانات واشتعال الحرب بهذه الدولة

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور أحمد شاهين خبير الفلك والأبراج، إنه يمكن التنبؤ بالزلازل؛ من خلال اصطفاف كواكب معينة عبر زوايا محددة، كما يمكن التنبؤ بالفيضانات أيضا، وأحداثا أخرى بنفس الطريقة.

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وأضاف شاهين في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة: "ما حدث في المغرب، يدخل في نطاق حروب الجيل الرابع، والتحكم في الطقس، فعندما يصطف كوكبا عطارد والزهرة والمشتري وأورانوس؛ ستحدث زلازل طبيعية".

وأوضح أن الزلازل الطبيعية تحدث على بعد يزيد عن 500 كم تحت الأرض، مشيرًا إلى أنها تختلف عن زلازل المنطقة، ومنها زلزال المغرب.

وأشار إلى أن الزلزال القادم سيكون في الجزائر وتونس وجنوب الصحراء الكبرى.

ونوه بأنه توقع حدوث زلزال المغرب في شهر سبتمبر الجاري، مفسرا ذلك بأن هذا الشهر مرتبط بأحداث جسيمة، وستحدث المزيد من الصراعات في غرب إفريقيا، والفيضانات في أوروبا، واحتراق لبنان، والعين ستكون على الأردن وسوريا أيضا بخصوص الحروب، وهناك تسونامي سيحدث في الخليج العربي.

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