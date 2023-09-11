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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبدالرحمن صلاح: ليبيا وغاز شرق المتوسط أصبح مناطق للتقارب بين مصر وتركيا.. فيديو

مصر وتركيا
مصر وتركيا

قال السفير عبدالرحمن صلاح، سفير مصر في تركيا السابق، إن نتيجة التطورات الدولية أصبح الغاز الليبي أكثر أهمية للعالم الغربي في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية وقرب ليبيا من أوروبا، وبالتالي فأصبح الاحتياج إلي حكومة مركزية واحدة للسيطرة علي ليبيا حتي تستطيع تصدير البترول والغاز الي الخارج.

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وأضاف "صلاح" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن الأتراك قاموا بجلب ما يقرب من 20 ألف مرتزق من سوريا ووضعوهم في ليبيا وليس جميعهم من سوريا ولكن من مختلف جنسيات العالم وكانوا يتقاضون رواتب مالية كبيرة.

وتابع عبدالرحمن صلاح، أن ليبيا وغاز شرق المتوسط أصبح مناطق للتقارب بين مصر وتركيا، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقي بالرئيس التركي أردوغان علي هامش قمة مجموعة العشرين.

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