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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ريم طارق تبكي: كتبني بكر رشيد في قسيمة الزواج علشان لما أتكلم يحبسني

ريم طارق
ريم طارق

انهارت ريم طارق طليقة حسن شاكوش، من البكاء على الهواء تأثرا بالأزمات بينها، قائلة: "عملت فيديو اتكلمت فيه عن حسن شاكوش حلو من ورا أهلي عشان الموضوع يخلص لكن مكنتش أعرف إن أهل الخير اللي تدخلوا بينا هيدوله الفيديو، مش من حقهم يعملوا كده".

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وأضافت "طارق"، في حوارها ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة: "حسن شاكوش عاوز ايه من الحرب دي؟! هو مبسوط بنفوذه والسوشيال ميديا؟! مش بيفكر في ربنا وإن ده حق ولية؟!".

وتابعت طليقة حسن شاكوش: "أنا ولية وحقي كده كده جاي، شاكوش مستوعب كل ده؟! ليه يعيب فيّ؟! ايه السبب؟! مكنتش عاوز تتجوزني متتجوزنيش، دبر لي المكيدة من أول يوم زواج وكتب في القسيمة إني بكر رشيد عشان لما أتكلم يحبسني، انا عملت له ايه؟!".

الاعلاميه بسمة وهبة السوشيال ميديا برنامج 90 دقيقة بكاء على الهواء حسن شاكوش طليقة حسن شاكوش قناة المحور

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