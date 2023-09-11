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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة الشعب الجمهوري ببني سويف "اعملي بكل فخر واعتزاز" للتمكين الاقتصادي للمرأة

دفاطمة الزهراء ببني
دفاطمة الزهراء ببني سويف

 

نظم حزب الشعب الجمهوري ببني سويف برعاية  النائب الدكتور محمد سيد جنيدي أمين عام الحزب  بالمحافظة وباشراف الدكتور ياسر شلبى أمين التنظيم،  نظمت أمانة المرأة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء  ندوة عن التمكين الإقتصادي للمرأة  بقرية تزمنت الشرقية  التابعة لمركز بني سويف وبحضور د  محمد كامل أمين العضويه،  ايناس سرور أمين العلاقات العامة ،  طه الكومي رئيس لجنة السياحة ، ادريس عبد المنعم رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي ،  افرايم فاروق رئيس اللجنة الرياضية. وعمدة القرية عبد الرحمن عزام.بالتعاون مع أحمد حميدة أمين الشئون المالية بالحزب و محمد عدنان رئيس جمعية شباب مصر. 


وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء امينة المراة ان ذلك ياتي  استكمالا لمبادرة "إعملي بكل فخر وإعتزاز" وبعد تواجد الحزب بمصداقية لتوفير فرص عمل للسيدات وكذلك  إيمانا  بدور الحزب في المشاركة المجتمعية في خلق فرص عمل والمشاركة في الحد من البطالة وكذلك خلق أفكار وتوعية وتدريب للمرأة السويفية ورفع المستوي الإقتصادي للمرأة الذي يعود بالنفع العام علي المجتمع في ظل توجيهات القيادة السياسية المحفزة للمرأة. 

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حيث ناقشت الندوة ٣ محاور رئيسية للتمكين الاقتصادي للمرأة السويفيه و توجيه السيدات للخدمات المتاحه عن طريق الحزب للمساهمه في رفع المستوي الاقتصادي للسيدات بالمحافظة هذه المحاور تتضمن: 
 المساعده في توفير فرص عمل للسيدات بالقطاعات المتاحه لعمل السيدات. ،  تدريب السيدات علي الحرف اليدويه للعمل من المنزل. ،  التوعيه بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للراغبات باقامة مشروع خاص او جماعي.

و علي هامش الندوة  استضافت  أمانة المرأة الدكتورة  شيماء ربيع أخصائية النساء والتوليد و ندوة عن صحة المرأة ومتابعة الحمل و أعلنت عن توفير خصومات للسيدات بالقريه للكشف و الجراحه
وذلك بحضور بعض امانات ولجان الحزب:

 

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